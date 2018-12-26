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Подгруппа по безопасности согласовала "новогоднее" перемирие на Донбассе
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Украине согласовала режим прекращения огня на Донбассе с 00:01 29 декабря, заявил журналистам официальный представитель ОРДО в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.
"Заседание рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции завершилось. Стороны договорились о предварительной дате введения перемирия - с 01:01 29 декабря (мск)", - заявил он.
"Надеемся, что Контактная группа примет компромиссную дату и выйдет с соответствующим заявлением в самое ближайшее время", - сказал А.Никоноров
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Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Украине согласовала режим прекращения огня на Донбассе с 00:01 29 декабря, заявил журналистам...
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