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Подгруппа по безопасности согласовала "новогоднее" перемирие на Донбассе

27.12.2018 15:13 — Разное | Интерфакс  
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Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Украине согласовала режим прекращения огня на Донбассе с 00:01 29 декабря, заявил журналистам официальный представитель ОРДО в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

"Заседание рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции завершилось. Стороны договорились о предварительной дате введения перемирия - с 01:01 29 декабря (мск)", - заявил он.

"Надеемся, что Контактная группа примет компромиссную дату и выйдет с соответствующим заявлением в самое ближайшее время", - сказал А.Никоноров

 
 
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Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Украине согласовала режим прекращения огня на Донбассе с 00:01 29 декабря, заявил журналистам...
 
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