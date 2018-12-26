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Госавтоинспекция просит сообщать о нетрезвых водителях на дорогах Пинского района

27.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Госавтоинспекция просит сообщать о нетрезвых водителях на дорогах Пинского района
Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма, недопущению дорожно-транспортных происшествий 28 декабря во всех автопредириятиях, расположенных на территории Пинского района будет проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Останови пьяного водителя!».

Обстановка с дорожно-транспортным травматизмом на территории Пинского района продолжает оставаться сложной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее число ДТП увеличилось, с 11 до 20 (+9), число погибших увеличилось с 3 до 5 (+2), число раненых увеличилось с 10 до 18 (+8), ДТП с пьяными водителями увеличилось с 0 до 2 (+2).

28 марта около часа ночи водитель 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Опель Зафира». Двигаясь по автодороге Н-262 Горново — Сернички, на 1 километре со стороны д. Горново в направлении д. Плещицы на закругленном участке автодороги не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет, опрокинулся, в результате чего получил телесные повреждения.

14 августа в 17.45 мотоциклист 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом «Кавасаки ZZ-R» и вез пассажира 1988 года рождения. Двигаясь по автодороге Н-252 Ставок — Красиево, со стороны д. Ставок в направлении д. Красиево, на закругленном влево участке автодороги не справился с управлением мотоцикла, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир от полученных травм, скончался на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы заметили, что вблизи вас водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения — не будьте безразличными и сообщите в милицию!

В ваших силах предотвратить трагедию!
Не будьте равнодушными и безразличными!

Звоните в дежурную часть Пинского РОВД по тел. +37529 687-75-46 (Вел.) или +37533-670-37-37 (МТС) или 102.

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