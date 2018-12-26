В Беларуси сняли с беременных ограничения на вождение легковыми автомобилями

Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением N88 обновило перечень противопоказаний к управлению автомобилями, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, документом снимается ограничение для беременных, имеющих водительское удостоверение категории B. Ранее беременным женщинам запрещалось водить легковые автомобили начиная со срока в 30 недель.

Вместе с тем, механическими транспортными средствами и составами транспортных средств категорий C, D, CE, DE, F, I, а также тракторами категорий A, B, C, D, E, F женщинам при беременности в 12 недель и более запрещено управлять.

Кроме того, запрещено управлять автомобилями лицам при стойкой диплопии любой этиологии; дефектах костей черепа (12 кв.см и более) без оперативной пластики дефекта; хронической сердечной недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко; синдроме слабости синусового узла, синдроме брадитахикардии; болезнях органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени; злокачественных новообразованиях 4 клинической группы.

Документ вступит в силу через пятнадцать дней после его официального опубликования.