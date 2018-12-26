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Израиль готов разрешить экспорт медицинской марихуаны

27.12.2018 16:12 — Разное | Интерфакс  
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Парламент Израиля за сутки до самороспуска одобрил законопроект, разрешающий экспорт медицинской марихуаны, сообщила в четверг газета The Times of Israel.

Теперь, отмечает издание, окончательное слово за правительством, и в случае положительного решения кабинета экспорт каннабиса из Израиля может начаться не ранее, чем через шесть месяцев.

Кнессет заявил о самороспуске 26 декабря.

По данным газеты, законопроект, регулирующий порядок экспорта медицинской марихуаны, поддерживают ряд ключевых министров.

"Израиль прекрасно готов к тому, чтобы выйти на мировой рынок медицинской марихуаны, который через пять лет, как ожидается, вырастет до $33 млрд", - приводит газета слова исполнительного директора израильской компании iCAN, специализирующейся на производстве каннабиса в медицинских целях, Саула Кая.

По его прогнозам, объем израильского экспорта медицинской марихуаны может быстро превысить $1 млрд.

Использование марихуаны в качестве лекарства было разрешено в Израиле в 1993 году.

Экспорт медицинской марихуаны сейчас легализован в Нидерландах и Канаде.

А на этой неделе Национальная законодательная ассамблея Таиланда разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.

Таким образом, Таиланд первым среди государств Юго-Восточной Азии решился на этот шаг.

 
 
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Парламент Израиля за сутки до самороспуска одобрил законопроект, разрешающий экспорт медицинской марихуаны, сообщила в четверг газета The Times of Israel. Теперь,...
 
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