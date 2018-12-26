ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Баку

27.12.2018 16:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь заинтересована в прямом железнодорожном сообщении Баку-Мински использовании возможностей авиакомпании AZAL (Азербайджанские авиалинии) для рейса Минск-Нью-Йорк, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович.

"Мы заинтересованы соединить прямым железнодорожным сообщением Минск с Баку. В этом направлении ведется работа. Это поручение на уровне глав государств",- сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в четверг в Баку.

По его словам, это позволит Баку и Минску расширить не только взаимный потенциал и обеспечить дальнейший рост двустороннего взаимодействия, но и совместит усилия по сотрудничеству в сфере услуг.

"Кроме того, мы также намерены увеличить частоту рейсов в области гражданской авиации",- отметил он.

Дипломат подчеркнул, что авиакомпании Belavia и AZAL, к сожалению пока не обладают теми возможностями, чтобы быстро реализовать поставленную задачу. "Наши авиакомпании на стадии становления, которые имеют приблизительно одинаковый флот",- сказал он.

Г.Ахрамович отметил, что белорусская сторона хочет также привлечь AZAL к осуществлению трансконтинентальных рейсов. "Я имею ввиду авиарейс Минск-Нью-Йорк, на которым могут быть задействованы Dreamliner из флота AZAL",- подчеркнул Г.Ахрамович.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь заинтересована в прямом железнодорожном сообщении Баку-Мински использовании возможностей авиакомпании AZAL (Азербайджанские авиалинии) для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Информационная группа встретилась с коллективом Сморгонского комбината хлебопродуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика