Минск планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Баку

Беларусь заинтересована в прямом железнодорожном сообщении Баку-Мински использовании возможностей авиакомпании AZAL (Азербайджанские авиалинии) для рейса Минск-Нью-Йорк, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович.

"Мы заинтересованы соединить прямым железнодорожным сообщением Минск с Баку. В этом направлении ведется работа. Это поручение на уровне глав государств",- сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в четверг в Баку.

По его словам, это позволит Баку и Минску расширить не только взаимный потенциал и обеспечить дальнейший рост двустороннего взаимодействия, но и совместит усилия по сотрудничеству в сфере услуг.

"Кроме того, мы также намерены увеличить частоту рейсов в области гражданской авиации",- отметил он.

Дипломат подчеркнул, что авиакомпании Belavia и AZAL, к сожалению пока не обладают теми возможностями, чтобы быстро реализовать поставленную задачу. "Наши авиакомпании на стадии становления, которые имеют приблизительно одинаковый флот",- сказал он.

Г.Ахрамович отметил, что белорусская сторона хочет также привлечь AZAL к осуществлению трансконтинентальных рейсов. "Я имею ввиду авиарейс Минск-Нью-Йорк, на которым могут быть задействованы Dreamliner из флота AZAL",- подчеркнул Г.Ахрамович.