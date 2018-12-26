Белорусский хоккеист Роман Граборенко продолжит карьеру в чемпионате Чехии

Защитник сборной Беларуси по хоккею Роман Граборенко заключил одномесячный просмотровый контракт с клубом чешской экстралиги «Литвинов».



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«Мы пропускаем много голов с „пятака“. Еще в межсезонье мы искали жесткого защитника. Сейчас мы нашли такого хоккеиста в лице Романа Граборенко, габариты которого позволяют ему соответствовать нашим требованиям. Он все еще молод, но уже имеет опыт игры за океаном, а также в КХЛ и национальной сборной», — сказал спортивный директор «Литвинова» Иржи Шлегр.

В прошлом сезоне Граборенко играл в КХЛ за «Нефтехимик» и «Куньлунь», а в этом сезоне пока был без клуба.

«Литвинов» в этом сезоне занимает в экстралиге восьмое место из четырнадцати команд, отставая на три очка от первой шестерки, которая гарантирует себе место в плей-офф. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, разыграют в отборочном турнире еще две путевки в четвертьфинал.

Самыми известными хоккеистами команды являются имеющие богатый опыт игры в КХЛ вратарь Ярослав Янус, защитник Иржи Гункес и Матиас Порселанд, а также форварды Юрай Микуш, Якуб Петружалек и Лукаш Кашпар.

В чемпионате Чехии выступает еще один игрок сборной Беларуси: голкипер Дмитрий Мильчаков является вторым голкипером "Пльзени", занимающей седьмое место в лиге.