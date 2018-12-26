В Верхнедвинске прошла встреча с известным детским писателем

Валерий Тамазович Квилория – издатель и один из самых популярных в Беларуси детских писателей, автор многочисленных рассказов, повестей и сказок. Его книги пользуются успехом у юных читателей благодаря захватывающим сюжетам, хорошему юмору и весёлому красочному оформлению. Неудивительно, что желающих лично познакомиться с Валерием Тамазовичем в нашем городе нашлось немало — на встречу с писателем, которая состоялась в читальном зале детской библиотеки, пришли ученики второго и четвёртых классов средней школы № 2.

Валерий Квилория уже бывал в Верхнедвинске, и вот спустя пять лет решил снова повидать местную детвору. Он познакомил гостей встречи с некоторыми своими книгами, с первых минут заинтересовав юных слушателей и полностью завладев их вниманием.

Первая вышедшая в свет книга Валерия Квилории – сборник рассказов «13-й карась», включивший в себя семь историй об удивительных приключениях неразлучных друзей-восьмиклассников Шурки и Лерки. Главные герои живут в небольшом белорусском городке – примерно таком, как наш родной Верхнедвинск, — и не дают скучать ни себе, ни окружающим. В какие только передряги они не попадают!

В повести «В тридевятом царстве» из той же серии «Невероятные похождения Шурки и Лерки» друзья оказываются в волшебной стране, где встречают известных с детства героев белорусских, русских, украинских и даже японских сказок – правда, на деле они оказываются не совсем такими, какими мы их представляли. Вот вы знали, что Конёк-Горбунок – это никакой не конёк, а самый настоящий птеродактиль? Что семеро козлят владели приёмами каратэ? И что за Красной Шапочкой охотился не волк, а оборотень?

Рассказы Валерия Квилории – это не просто захватывающие истории с искромётным юмором. В лёгкой и шутливой форме автор объясняет, почему не нужно бояться зубных врачей и чем может быть опасен порох, акцентирует внимание на проблемах современного мира, призывая школьников не поддаваться модным, но опасным для здоровья и жизни тенденциям. Шурка и Лерка спасают от наркоторговцев украденную корову, знакомятся с курящими ослами в городе Иотьфунь. А проблему анорексии, до которой доводят себя желающие похудеть девушки, автор с присущим ему поучительным юмором раскрывает в рассказе «Обезжиренная Адя». Об опасности всевозможных диет и правильном питании Валерий Квилория рассказывает в непринуждённой и понятной детям форме. Но вполне возможно, что почитать его книги будет полезно и многим взрослым.

На протяжении всей встречи дети внимательно слушали приехавшего к ним гостя. Они от души смеялись над непоседливыми героями и охотно отвечали на вопросы, которые им по ходу повествования задавал писатель. Помимо своих произведений, Валерий Квилория презентовал несколько книг других авторов, которые он выпускает уже в качестве издателя. Среди них – «Тайна великого молчуна», написанная тогда ещё пятиклассником Захаром Серым. Валерий Тамазович подчеркнул: любой желающий может отправлять в его издательство сказки, повести, рассказы, стихотворения или любые другие результаты своего творчества. И кто знает, быть может, именно ими в скором времени будут зачитываться дети по всей Беларуси.

Когда встреча подошла к концу, ребята ещё долго не хотели отпускать Валерия Квилорию, засыпая его вопросами. Все желающие могли купить у автора или взять в библиотеке заинтересовавшие их книги.

Алёна МОРОЗ.