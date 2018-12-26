Ученые: настроение одного человека влияет на жизнь 100 людей

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Эмоциональный посыл одного человека, подобно брошенному в воду камню, способен повлиять на жизнь очень широкого круга людей.

Близкие безупречно считывают наше настроение, даже если мы никак не выражаем его внешне. Это подтверждено и самой жизнью, и исследованиями. Популярный писатель и ученый Том Рат в книге «Максимальный заряд» доказывает, что все куда серьезнее. Оказывается, эмоциональный посыл одного человека, подобно брошенному в воду камню, способен повлиять на жизнь очень широкого круга людей. Речь идет даже не о десятке близких знакомых, а о тех людях, которых вы никогда не знали и не узнаете. Ученый уверен, что, осознав такую ответственность за судьбы людей, мы можем стать аккуратнее в словах и поступках. Книга Тома Рата выходит в издательстве МИФ.

В 1990-е годы, будучи молодым интерном, доктор Николас Христакис брал свой кожаный чемоданчик и отправлялся по вызовам к умирающим жителям южных кварталов Чикаго. Посещая рабочих-афроамериканцев и ученых из местного университета, Христакис приобрел уникальный опыт наблюдения за тем, как умирание и смерть близкого человека действуют на членов его семьи. В дальнейшем он исследовал эффект вдовства — феномен смерти от горя людей, чьи супруги скончались.

Точка зрения Николаса на предмет изучения изменилась навсегда в тот день, когда ему неожиданно позвонили на мобильный. Врач только что посетил умиравшую от деменции старушку, за которой преданно ухаживала дочь. Выходя из их дома, он ответил на звонок и услышал незнакомый голос.

Звонил лучший друг мужа дочери старушки. Женщина выбилась из сил, пытаясь облегчить матери последние дни, и ее состояние отразилось на здоровье ее мужа. Звонивший был озабочен болезнью своего друга. В тот момент Христакис понял: эффект вдовства отражается не на одном человеке, а на целой сети взаимодействующих людей.

Он занялся исследованием сетей взаимодействия: оказалось, что те влияют буквально на все — от вероятности приобретения лишнего веса и пристрастия к курению до дружелюбности и принятия решения в пользу одного из кандидатов на выборах. Со временем, тщательно изучая сложные взаимосвязи людей и их поведение, Христакис и его коллеги доказали: на нас влияют не только друзья, но и друзья друзей, и друзья друзей друзей — люди, которых мы никогда не видели.

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Каждый эпизод общения дополнительно развивает эту сеть. «Теряя вес, или выражая радость, или проявляя доброту… мы воздействуем на свое окружение, а оно, в свою очередь, на свое. По нашим оценкам, ваши действия способны повлиять на десять, сто и порой больше человек», — утверждает Николас Христакис, ныне профессор и один из директоров Йельского института сетевых исследований.

Имеют значение даже случаи краткого взаимодействия, например обмен улыбками со случайным прохожим на улице. Если мы разделим жизнь на трехсекундные отрезки, их наберется 1200 в час, 19 200 в день и примерно 500 миллионов за всю жизнь. Как показывают исследования на эту тему, частота наших взаимодействий с людьми за конкретный день намного важнее, чем их интенсивность. Например, человек, с которым за один день случилась дюжина относительно позитивных событий, будет чувствовать себя лучше, чем тот, с кем случилось одно потрясающее.

В 2008 году, когда Христакис и его коллега социолог и политолог Джеймс Фаулер изучали воздействие отношений на уровень счастья, они выяснили, что большое значение среди прочего имеет физическое расстояние между людьми. Если ваш друг по соцсетям живет на расстоянии не более километра от вас и он счастлив, вероятность того, что и вы будете счастливы, возрастает более чем на 40%. Если этот друг живет в пределах трех километров от вас, влияние сокращается примерно до 20%. Если расстояние между вами превышает четыре с половиной километра — до 10%. Увеличение дистанции и далее снижает степень воздействия состояния друга на вас.

Противоречивое исследование 2013 года, проведенное группой принстонских ученых, доказало существование так называемого «масштабного эмоционального заражения через сети». Чтобы проверить, распространяются ли эмоции с помощью краткого онлайн-взаимодействия, исследователи изменили ленту новостей Facebook у 689 003 пользователей (возможно, без их разрешения — поэтому мы и говорим, что исследование сомнительное). Если в ленте становилось меньше хороших новостей, люди и сами начинали писать меньше позитивных постов и больше негативных. И наоборот, если плохих новостей становилось меньше, их публикации оказывались позитивными.

Все эти исследования дают понять: люди существенно недооценивают влияние на их повседневность взаимодействий с окружающими. Все, с кем вы общаетесь в течение дня или недели — неважно, друзья они вам или незнакомцы, — влияют на ваше самоощущение. Это также означает, что вы властны добавить позитивного заряда в любой разговор каждого дня.

МИФ