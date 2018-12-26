Назван самый популярный мужчина-модель



фото: elle.ru

Он стал победителем сразу в трех престижных номинациях на models.com: модель года, звезда стритстайла и любимчик социальных сетей.

Титул «Модель года» по версии онлайн-ресурса models.com получила 18-летняя Адут Акеч, пишет ELLE .





В мужской категории компанию ей составил Алтон Мейсон. 21-летний танцор и модель стал фаворитом сразу в трех ключевых категориях — «модель года», «стритстайл года» и «звезда социальных сетей». В прошлом году Алтон вместе с Пресли Гербером был признан «Прорывом года», а в этом — совершил колоссальный рывок.



