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Назван самый популярный мужчина-модель
27.12.2018 17:55 — Разное | Ежедневник
фото: elle.ru
Он стал победителем сразу в трех престижных номинациях на models.com: модель года, звезда стритстайла и любимчик социальных сетей.
Титул «Модель года» по версии онлайн-ресурса models.com получила 18-летняя Адут Акеч, пишет
В мужской категории компанию ей составил Алтон Мейсон. 21-летний танцор и модель стал фаворитом сразу в трех ключевых категориях — «модель года», «стритстайл года» и «звезда социальных сетей». В прошлом году Алтон вместе с Пресли Гербером был признан «Прорывом года», а в этом — совершил колоссальный рывок.
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Он стал победителем сразу в трех престижных номинациях на models.com: модель года, звезда стритстайла и любимчик социальных сетей.
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