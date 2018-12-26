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Рубль возобновил падение на фоне дефицита валюты

27.12.2018 18:55 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта bbc.com
Рубль возобновил падение на Московской бирже в четверг на фоне нарастающей нехватки валюты на денежном рынке, оставшемся без поддержки иностранных банков.

Курс доллара к 12.53 мск вырос на 68 копеек - до 69,38 рубля и вплотную приблизился к 2-летним максимумам, показанным в августе. Евро подорожал на 1,01 рубля, до 79,01 рубля.

«Иностранные банки не работают в конце декабря и поэтому российским банкам приходится продавать валюту только из собственных запасов», - объясняет сооснователь Matrix Capital Павел Теплухин. Спрос на доллары при этом растет, потому что люди едут в отпуска, а банки и компаниям нужно гасить внешний долг.

Стоимость привлечения долларов на рынке свопов растет с начала недели: кросс-валютный базис ушел в отрицательную область и на конец торгов среды составлял минус 114 б.п.

Свопы используются банками и корпорациями для того, чтобы взять в кредит доллары под залог других валют (в данном случае рубля). А динамика кросс-валютного базиса - процентной разницы в привлечении средств - показывает баланс спроса и предложения: чем более отрицательным становится базис, тем более высокую премию банки готовы платить за долларовую ликвидность.

Дефицит долларов на денежном рынке в конце декабря - традиционное явление, которое наблюдается не только в России. Ситуацию усугубляет политика ФРС США по сокращению баланса, в рамках которой американский центробанк сжимает денежную массу со скоростью 50 млрд долларов в месяц, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Объем резервов банков США уменьшается относительно денежной массы М2 (наличные деньги, чековые депозиты, средства на расчетных и текущих банковских счетах + срочные и сберегательные депозиты в банках + ценные бумаги), что свидетельствует о нехватке ликвидности, говорит Крылов.

На середину декабря агрегат М2 в 8,2 раза превышал резервы - это вдвое выше, чем в 2014 году, когда ФРС начала ужесточение политики, отмечает Крылов.

На рубль давит также решение ЦБ возобновить покупку валюты для Минфина с января, говорит Теплухин.

Согласно бюджетному правилу, в доллары, евро и фунты стерлингов за 2019 год должно быть конвертировано 3,2 триллиона рублей. Валютные интервенции подбросят курс доллара до отметок выше 70, прогнозирует Райффайзенбанк.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль возобновил падение на Московской бирже в четверг на фоне нарастающей нехватки валюты на денежном рынке, оставшемся без поддержки иностранных банков.
 
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