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Самый молодой депутат Госдумы нашел оправдание орфографическим ошибкам

27.12.2018 18:51 — Разное | UDF  
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Василий Власов. Фото: kp.ru
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов объяснил орфографические ошибки в тексте письма, которое было отправлено в 500 высших учебных заведений. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 27 декабря.

По словам парламентария, письмо, на скан которого обратили внимание пользователи социальных сетей, было написано его помощником. «Возможно, два года назад один из помощников допустил ошибки. Все эти ошибки проанализировали. Человек уволен еще год назад», — сказал он.

Василий Власов признался, что «из-за большого объема работы» и сам может допускать ошибки. Он заверил, что знает русский язык.

«Просто огромное количество документов иногда влияет на правильное написание тех или иных слов»,— пояснил депутат.

В сети документ распространяется с подписью: «Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов едва ли сдал бы ЕГЭ».

23-летний Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, окончил Московский педагогический государственный университет в 2017 году. После избрания в нижнюю палату парламента заявил, что его главная цель — добиться активности ровесников.

 
 
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23-летний Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
 
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