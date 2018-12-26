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Самый молодой депутат Госдумы нашел оправдание орфографическим ошибкам
Василий Власов. Фото: kp.ru
По словам парламентария, письмо, на скан которого обратили внимание пользователи социальных сетей, было написано его помощником. «Возможно, два года назад один из помощников допустил ошибки. Все эти ошибки проанализировали. Человек уволен еще год назад», — сказал он.
Василий Власов признался, что «из-за большого объема работы» и сам может допускать ошибки. Он заверил, что знает русский язык.
«Просто огромное количество документов иногда влияет на правильное написание тех или иных слов»,— пояснил депутат.
В сети документ распространяется с подписью: «Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов едва ли сдал бы ЕГЭ».
23-летний Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, окончил Московский педагогический государственный университет в 2017 году. После избрания в нижнюю палату парламента заявил, что его главная цель — добиться активности ровесников.
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23-летний Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
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