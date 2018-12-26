Самый молодой депутат Госдумы нашел оправдание орфографическим ошибкам



Василий Власов. Фото: kp.ru

По словам парламентария, письмо, на скан которого обратили внимание пользователи социальных сетей, было написано его помощником.— сказал он.признался, чтои сам может допускать ошибки. Он заверил, что знает русский язык.пояснил депутат.В сети документ распространяется с подписью:23-летний Василий Власов — член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, окончил Московский педагогический государственный университет в 2017 году. После избрания в нижнюю палату парламента заявил, что его главная цель — добиться активности ровесников.