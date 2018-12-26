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Игорь Сечин вновь стал отправлять чиновникам корзинки с колбасой в качестве подарка
Игорь Сечин. Фото: East News
Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин снова отправляет чиновникам корзинки с колбасой в качестве подарка. Об этом изданию The Bell
Помимо колбасы в корзинке «От Иваныча» паштет, мандарины и вино. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев отказался, отметив, что «глупость, сказанная три раза, это уже шутка».
О корзинке с колбасой от Игоря Сечина заговорили после громкого дела экс-министра экономики России Алексея Улюкаева. В его расшифровке переговоров с Игорем Сечиным слышно, как глава «Роснефти» собирает для Улюкаева такую корзину.
После получения такого подарка Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ: внутри корзинки оказалась не только колбаса, но и еще $2 миллиона. Экс-министр заявлял, что не знал о деньгах в корзинке и думал, что там вино. Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку.
Как отмечает The Bell, после этой истории многие чиновники и бизнесмены опасались принимать подарки к Новому году. «Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказывал The Bell помощник одного из министров.
В сентябре 2017 года газета «Ведомости»
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Впервые о мясных корзинках узнали после громкого дела Алексея Улюкаева.
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