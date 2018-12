Игорь Сечин вновь стал отправлять чиновникам корзинки с колбасой в качестве подарка

Игорь Сечин. Фото: East News

Глава госкорпорации «Роснефть»снова отправляет чиновникам корзинки с колбасой в качестве подарка. Об этом изданию The Bellнесколько федеральных чиновников, получивших такой подарок.Помимо колбасы в корзинке «От Иваныча» паштет, мандарины и вино. Пресс-секретарь «Роснефти»от комментариев отказался, отметив, чтоО корзинке с колбасой от Игоря Сечина заговорили после громкого дела экс-министра экономики России. В его расшифровке переговоров с Игорем Сечиным слышно, как глава «Роснефти» собирает для Улюкаева такую корзину.После получения такого подарка Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ: внутри корзинки оказалась не только колбаса, но и еще $2 миллиона. Экс-министр заявлял, что не знал о деньгах в корзинке и думал, что там вино. Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку.Как отмечает The Bell, после этой истории многие чиновники и бизнесмены опасались принимать подарки к Новому году.— рассказывал The Bell помощник одного из министров.В сентябре 2017 года газета «Ведомости», что дарить корзинку с колбасой — это традиция Игоря Сечина. У него даже есть специальных цех, где производят мясные продукты «От Иваныча».