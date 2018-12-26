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Игорь Сечин вновь стал отправлять чиновникам корзинки с колбасой в качестве подарка

27.12.2018 18:41 — Разное | UDF  
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Игорь Сечин. Фото: East News
Впервые о мясных корзинках «От Иваныча» узнали после громкого дела Алексея Улюкаева. Бывший министр экономического развития получил подобную от Сечина, после чего его арестовали. Внутри, помимо колбасы, было $2 миллиона.

Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин снова отправляет чиновникам корзинки с колбасой в качестве подарка. Об этом изданию The Bell рассказали несколько федеральных чиновников, получивших такой подарок.

Помимо колбасы в корзинке «От Иваныча» паштет, мандарины и вино. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев отказался, отметив, что «глупость, сказанная три раза, это уже шутка».

О корзинке с колбасой от Игоря Сечина заговорили после громкого дела экс-министра экономики России Алексея Улюкаева. В его расшифровке переговоров с Игорем Сечиным слышно, как глава «Роснефти» собирает для Улюкаева такую корзину.

После получения такого подарка Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ: внутри корзинки оказалась не только колбаса, но и еще $2 миллиона. Экс-министр заявлял, что не знал о деньгах в корзинке и думал, что там вино. Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку.

Как отмечает The Bell, после этой истории многие чиновники и бизнесмены опасались принимать подарки к Новому году. «Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказывал The Bell помощник одного из министров.

В сентябре 2017 года газета «Ведомости» сообщала, что дарить корзинку с колбасой — это традиция Игоря Сечина. У него даже есть специальных цех, где производят мясные продукты «От Иваныча».

 
 
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Впервые о мясных корзинках узнали после громкого дела Алексея Улюкаева.
 
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