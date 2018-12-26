Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым в 2019 году нужно быть особенно осторожными

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Весы

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По результатам анализа, можно выделить три знака, которыми нужно отнестись к году очень внимательно.Осторожность — ваше новое главное качество, на котором обязательно нужно сфокусироваться. К большому сожалению, проблем будет хватать и не так просто справиться со свалившимся на вас грузом ответственности – нужно активизировать все внутренние ресурсы. Жизнь будет ставить подножки, но вы научитесь прыгать и быстро бегать – если всё будет выполняться достаточно аккуратно и достаточно внимательно, тогда год пройдёт для вас отлично.Просто плыть по течению теперь не имеет совершенно никакого смысла — теперь нужно садиться в лодку и брать в руки вёсла — вы должны будете сражаться за то, чтобы добраться до поставленных целей. Сложно объяснить, почему это происходит, но в некоторые периоды времени жизнь проверяет нас на прочность — для Весов 2019 год — именно тот случай. Нужно тщательно следить за окружающей обстановкой, искать точные решения посреди окружающего хаоса и тогда можно будет добиться хороших результатов – вот и вся планы на будущее.Чтобы в течение года не оказаться во множестве тяжёлых ситуаций, необходимо всё заранее продумать. Действовать нужно только согласно плану не всегда будет просто — для этого нужны определённые навыки и даже подготовка, но ориентироваться нужно быстро и по ситуации — только тогда вы сможете добиться хороших результатов. Даже если что-то совсем не будет получаться и дела будут складываться гораздо хуже запланированного – продолжайте движение вперёд. Если остановиться или отказаться от выбранного плана, начав перестройку уже посреди начавшегося года – результат может вас крайне разочаровать.