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Есть риск возгорания: в Mitsubishi объявили об отзыве кроссоверов Outlander

27.12.2018 18:35 — Разное | UDF  
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Фото: Mitsubishi
В российском представительстве Mitsubishi выявили около пяти тысяч Outlander, в которых может перегреться минусовой кабель аккумулятора.

Отзыву подлежат 4950 дорестайлинговых кроссоверов, реализованных с марта по август 2018 года. Причиной отзыва, как сообщается на сайте Росстандарта, опубликовавшего также список VIN-кодов проблемных «паркетников», является возможное возникновение перегрева минусового провода АКБ — в худшем случае есть риск возгорания. На отзываемых кроссоверах будет произведена проверка и при необходимости замена минусового кабеля. Все работы для владельцев будут бесплатными.

К слову, без малого месяц назад в российском офисе Mitsubishi уже объявляли сервисную акцию, связанную с дефектом электропроводки под водительским сиденьем Outlander — тогда речь шла об отзыве более 60 тыс. автомобилей.

 
 
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В российском представительстве Mitsubishi отзывают около пяти тысяч Outlander.
 
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