Есть риск возгорания: в Mitsubishi объявили об отзыве кроссоверов Outlander

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Отзыву подлежат 4950 дорестайлинговых кроссоверов, реализованных с марта по август 2018 года. Причиной отзыва, как сообщается на сайте Росстандарта, опубликовавшего также список VIN-кодов проблемных «паркетников», является возможное возникновение перегрева минусового провода АКБ — в худшем случае есть риск возгорания. На отзываемых кроссоверах будет произведена проверка и при необходимости замена минусового кабеля. Все работы для владельцев будут бесплатными.К слову, без малого месяц назад в российском офисе Mitsubishi уже объявляли сервисную акцию, связанную с дефектом электропроводки под водительским сиденьем Outlander — тогда речь шла об отзыве более 60 тыс. автомобилей.