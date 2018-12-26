Белорусский хоккеист Роман Граборенко продолжит карьеру в чемпионате Чехии

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сказал спортивный директор «Литвинова»В прошлом сезонеиграл в КХЛ за «Нефтехимик» и «Куньлунь», а в этом сезоне пока был без клуба.«Литвинов» в этом сезоне занимает в экстралиге восьмое место из четырнадцати команд, отставая на три очка от первой шестерки, которая гарантирует себе место в плей-офф. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, разыграют в отборочном турнире еще две путевки в четвертьфинал.Самыми известными хоккеистами команды являются имеющие богатый опыт игры в КХЛ вратарь, защитник, а также форвардыВ чемпионате Чехии выступает еще один игрок сборной Беларуси: голкиперявляется вторым голкипером "Пльзени", занимающей седьмое место в лиге.