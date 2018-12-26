"С новой прической и с новым мужчиной": Собчак сменила стрижку



Ксения Собчак





Фото: Instagram

«Точно разводится…»





Фото: Instagram

Общественность уже не первую неделю обсуждает разлад в семье. Напомним, что «Экспресс газета» первой сообщила о разладе в отношениях Собчак и Виторгана.В окружении Ксении Анатольевны подтвердили информацию о том, что Собчак встречается с театральным режиссером. Не так давно 46-летний Виторган снял обручальное кольцо. 37-летняя Ксения избавилась от супружеского аксессуара еще раньше. А сегодня экс-кандидат в президенты РФ похвасталась обновленным имиджем.Собчак опубликовала две фотографии, на которых позирует со свежей стрижкой каре.отметила звезда под фото.Многие отметили, что новая прическа освежила обра«С новой прической и с новым мужчиной», - предположил один из пользователей.- уверен другой.Недоброжелатели, напротив, заявили, что каре Собчак совершенно не украсило.- высказались критики.Ранее Ксения в стихах (и не стесняясь в выражениях) прокомментировала новости о своей личной жизни.