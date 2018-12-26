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"С новой прической и с новым мужчиной": Собчак сменила стрижку
Ксения Собчак
Общественность уже не первую неделю обсуждает разлад в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. Напомним, что «Экспресс газета» первой сообщила о разладе в отношениях Собчак и Виторгана.
В окружении Ксении Анатольевны подтвердили информацию о том, что Собчак встречается с театральным режиссером Константином Богомоловым. Не так давно 46-летний Виторган снял обручальное кольцо. 37-летняя Ксения избавилась от супружеского аксессуара еще раньше. А сегодня экс-кандидат в президенты РФ похвасталась обновленным имиджем.
Собчак опубликовала две фотографии, на которых позирует со свежей стрижкой каре.
«Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой!» - отметила звезда под фото.
Фото: Instagram
Многие отметили, что новая прическа освежила образ Ксении. А некоторые вспомнили примету о том, что девушка делает стрижку каре, когда расстается с парнем. «С новой прической и с новым мужчиной», - предположил один из пользователей. «Точно разводится…» - уверен другой.
Недоброжелатели, напротив, заявили, что каре Собчак совершенно не украсило. «Как мышь», «Цвет волос ужасный», - высказались критики.
Фото: Instagram
Ранее Ксения в стихах (и не стесняясь в выражениях) прокомментировала новости о своей личной жизни.
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Телеведущая коротко подстриглась на фоне слухов о своей супружеской измене.
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