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Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий»,МВД.Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию.Следственным комитетом в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).В настоящее время все участники коррупционной «сделки» заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.На сайте "Беларуськалия" заместителем генерального директора по капитальному строительству - начальником управления капитального строительства на данный момент значится"Белорусский партизан"