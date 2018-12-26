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Замгендиректора "Беларуськалия" задержан при получении взятки в $10 тысяч

27.12.2018 18:17 — Разное | UDF  
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Фото: mvd.gov.by
Должностные лица ОАО "Беларуськалий" задержаны по подозрению во взяточничестве.

Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий», сообщает МВД.

Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию.


Следственным комитетом в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

Замгендиректора "Беларуськалия" задержан при получении взятки в тысяч

В настоящее время все участники коррупционной «сделки» заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.

На сайте "Беларуськалия" заместителем генерального директора по капитальному строительству - начальником управления капитального строительства на данный момент значится Иван Жданович, пишет "Белорусский партизан"

Замгендиректора "Беларуськалия" задержан при получении взятки в $10 тысяч

 
 
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Должностные лица ОАО "Беларуськалий" задержаны по подозрению во взяточничестве.
 
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