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Замгендиректора "Беларуськалия" задержан при получении взятки в $10 тысяч
Фото: mvd.gov.by
Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий»,
Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Следственным комитетом в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).
В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).
В настоящее время все участники коррупционной «сделки» заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений.
На сайте "Беларуськалия" заместителем генерального директора по капитальному строительству - начальником управления капитального строительства на данный момент значится Иван Жданович,
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Должностные лица ОАО "Беларуськалий" задержаны по подозрению во взяточничестве.
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