В Беларуси ввели изменения в оплате взносов в ФСЗН. Кого коснутся изменения

Индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам разрешили платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени. Изменения предусмотрены указом № 500 «О государственном социальном страховании», который 27 декабря подписал президент. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документом предоставлено право самозанятым физлицам, осуществляющим непредпринимательскую деятельность, участвовать в государственном социальном страховании.

ИП, нотариусы и адвокаты будут уплачиваться взносы в ФСЗН только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода.

Указом урегулированы вопросы обеспечения прав и гарантий в области государственного социального страхования лиц, работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, и граждан, которые оправданы судом и уголовное преследование против которых прекращено.

Кроме того, документом скорректированы отдельные нормы законодательных актов с учетом правоприменительной практики, а также в целях приведения их в соответствие с произошедшими изменениями в законодательстве.