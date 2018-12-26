«Было скользко, но некоторые неслись». Подробности о массовом ДТП с фурами на М1

«Ехать в такую погоду по нашей транзитной трассе — сплошной стресс», — признаются в разговорах водители-международники, обсуждая вчерашнее ДТП на трассе М1, в котором повреждения получили несколько фур. Водители автопоездов говорят, что главаная трасса с каждым годом становится все хуже, а дорожники отвечают: нужно разобраться и с тем, как ехали водители.



Фото: Игорь Кожемяко, vk.com

Напомним, авария произошла 26 декабря около 22.00 в Борисовском районе на 459 км трассы Брест — Минск — граница РФ. Очевидцы сообщили AUTO.TUT.BY, что на непродолжительном участке дороги много разбитых фур и легковых автомобилей, а дорога не обработана.

Официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев на своей странице в фейсбук сообщил , что ДТП произошло с тремя фурами. Пострадавших в аварии нет, машины получили механические повреждения. За ненадлежащую обработку дороги должностные лица привлечены к ответственности.

«Всегда винят дорожников, но надо еще выяснить, как ехали эти водители»

В то же время в ДЭУ-69, которое обслуживает данный участок дороги, утверждают: трасса была обработана реагентами.

— ГАИ выписала справку о виновности нашего дежурного, а он в свою очередь сделал в этом документе отметку, что вину не признает. Будем разбираться, кто же все-таки виновен в произошедшем ДТП, — прокомментировали на предприятии.

Дорожники рассказали, что информация о скользкости на определенных участках трассы передается в центральную диспетчерскую с ДИС — специальных датчиков, вмонтированных в дорожное полотно. Оттуда — дорожникам на местах. И они уже в течение трех часов после поступления информации, должны привести дорогу в порядок.

— Дежурный в 21.10 отправил на М1 для посыпки реагентом первую машину, в 22.05 — вторую. Был ли обработан участок дороги на момент, когда там произошла авария — пока неизвестно, выясняем это.

Кто будет компенсировать причиненный перевозчикам ущерб — вопрос открытый. Как правило, такие дела разрешаются в судебном порядке.

— В прошлом году была похожая ситуация: машина с продуктами попала в ДТП. Перевозчики утверждали, что дорожники виноваты. Однако, экономический суд их иск не удовлетворил, — говорят дорожники. — Обидно, что как только начинается зима, всю вину перекладывают на нас, летом таких вопросов не возникает. Надо еще выяснить, как ехали эти водители, соблюдали ли скорость, да и все остальное…

«По рации передавали — дорога скользкая»

После произошедшего ДТП состояние трассы М1 начали активно обсуждать в соцсетях водители-международники. Большинство из них говорили, что «ехать по этой трассе, особенно в последние дни, было очень тяжело».



Скриншот из группы Дальнобойщики Беларуси™ vk.com

Никита ехал вечером 26 декабря из Москвы в Жодино на Ford Transit. Авария произошла не у него на глазах, он был очевидцем ее последствий.

— Когда я проезжал, то на месте ДТП уже находились два экипажа ГАИ. Движение на Москву было перекрыто столкнувшимися грузовиками полностью, инспекторы регулировали движение и перенаправляли транспорт, — рассказал водитель AUTO.TUT.BY. — Дорога по моей стороне наверное была скользкой. Но я ехал медленно, контролировал ситуацию и скольжений не заметил. Хотя по рации дальнобойщики предупреждали, что в сторону Минска «просто стекло» на дороге.

Никита рассказал, что примерно с 600 по 500 км трасса была не убрана — там было по-настоящему скользко. Местами приходилось снижать скорость до 30 км/ч, машине было тяжело двигаться.

— Следов работы дорожных служб я и не заметил. Объяснить это можно, наверное, температурой около нуля, да диким ветром, который разносил с полей снег без остановки, смещал по льду машины.

Водитель не берется наверняка утверждать, что авария произошла из-за льда на дороге. Но почти все грузовики, которых он встречал на пути, «летели как угорелые и очень немногие двигались, осознавая, что дорожники в такую погоду им не помогут».

— Я постоянно езжу от Бреста до границы с РФ — замечаю все изменения на дороге. Зимой качество покрытия сильно снижается, после первых минусов ямы появляются в большом количестве, местами они опасные: глубокие и широкие. В прошлом году после Нового года в Борисовском районе я разбил колесный диск в одной из таких. При этом, на обочине уже стояли две легковушки, в которых меняли колеса на запаски. Не знаю, почему, но с прошлого года и гололед здесь не редкость.





Дальнобойщик Дмитрий ехал в сторону Москвы 26 декабря по М1 на фуре с полуприцепом.

— Дорожная ситуация была очень сложная — снег и гололедица, скорость мог позволить не выше 65 км/ч. Машина была очень неустойчивой. Ехал избегая резких движений тормозами и газом, чтобы не понесло.

Водитель видел, что на трассе работали дорожники, но он считает, что из-за десятиградусного мороза соль «не работала, поэтому приходилось месить колесами снег».

— Мой коллега ехал ближе к 22.00 и говорил, что ситуация уже вошла в норму, дорогу неплохо очистили и ехать стало гораздо лучше. Но все равно, лучше бы я лишнее время пробыл в Европе, поездка в Россию по такой погоде сплошной стресс…

«Как произойдет ДТП — приезжает посыпалка»

Не первый год на фуре ездит по М1 дальнобойщик Игорь. Водитель считает, что с каждым годом трасса на белорусской стороне все хуже и хуже.

— Ямы, бугры такие, что можно оставить колеса. Порой после зимы долгое время не наносится разметка. Сервис нулевой. Населенные пункты где светятся, где нет. Пешеходные переходы расположены бездарно во многих местах.



Фото предоставлено читателем Игорем

Мужчина отметил, что зимой, во время снегопада, снегоуборочных машин он ни разу не видел.

— В снег дорогу могут несколько часов не чистить и не посыпать. Пока сами машины не разобьют колею, никто не почистит. Либо пока не произойдет ДТП — тогда сразу приезжает посыпалка. За эту зиму на М1 аварии чуть ли не каждый день! И везде почему-то виноват водитель. Едешь и молишься, как бы доехать. Знаю, что многие мои коллеги звонили на единый номер дорожных служб.



Фото предоставлено читателем Игорем

Водитель убежден: его слова поддержат сотни людей.

— В ноябре, когда был сильный гололед, один мой коллега ехал по М1 в Крупском районе. Из соображений безопасности он заехал в карман — подождать, пока дорога станет лучше, чтобы не не улететь в кювет. Так гаишники его выгнали оттуда, мол, стоять здесь нельзя. Да еще штраф дали! Получается, ехать невозможно, стоять нельзя…

Проезжал вчера Игорь и участок дороги, на котором произошла авария с несколькими тягачами.

— На стоянках и в рации все водители проклинали дорожников: как можно было в таком состоянии оставить трассу, а самим прятаться в гаражах? И такая картина на протяжении всей зимы. Это не дорога — это ад!