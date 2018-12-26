В Бресте расследуют уголовное дело об убийстве вороны





Фото: pixabay.com





tut.by рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. Об этом порталурассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области





Инцидент произошел 26 октября. Неизвестный из пневматического оружия выстрелил в ворону. Смертельно раненая птица упала на территорию гимназии №4.









Следственный комитет сперва провел проверку, а 26 декабря возбудил уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто стрелял в ворону.





За жестокое обращение с животным, приведшем к его гибели, предусматривается наказание в виде общественных работ, штрафа, до одного года исправительных работ или ареста.



