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В Бресте расследуют уголовное дело об убийстве вороны
В Бресте Следственный комитет расследует уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.
Фото: pixabay.com
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Инцидент произошел 26 октября. Неизвестный из пневматического оружия выстрелил в ворону. Смертельно раненая птица упала на территорию гимназии №4.
Следственный комитет сперва провел проверку, а 26 декабря возбудил уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто стрелял в ворону.
За жестокое обращение с животным, приведшем к его гибели, предусматривается наказание в виде общественных работ, штрафа, до одного года исправительных работ или ареста.
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В Бресте Следственный комитет расследует уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.
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