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В Бресте расследуют уголовное дело об убийстве вороны

27.12.2018 19:32 — Разное | Партизан  
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В Бресте Следственный комитет расследует уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.


Фото: pixabay.com

Об этом порталу tut.by рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел 26 октября. Неизвестный из пневматического оружия выстрелил в ворону. Смертельно раненая птица упала на территорию гимназии №4.


Следственный комитет сперва провел проверку, а 26 декабря возбудил уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто стрелял в ворону.

За жестокое обращение с животным, приведшем к его гибели, предусматривается наказание в виде общественных работ, штрафа, до одного года исправительных работ или ареста. 


 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте Следственный комитет расследует уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.
 
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