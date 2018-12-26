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Смотрите, как полешуки танцуют уникальный танец! Они переняли его когда-то от еврейской девушки

27.12.2018 19:21 — Разное | Партизан  
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Перед Новым годом программа «Вяскоўцы» приехала под Пинск и познакомилась с самобытным творческим коллективом, который один из первых в Беларуси получил звание народного.

Смотрите, как полешуки танцуют уникальный танец! Они переняли его когда-то от еврейской девушки
Как полешуки танцуют уникальный танец, который переняли когда-то от еврейской девушки 

Очень давно в имении пана в деревне Валище под Пинском поселилась молодая и красивая еврейка Хената. Как-то она научила местных жителей танцевать новый танец, который местные люди назвали в честь веселой девушки.

Перед Новым годом программа «Вяскоўцы» приехала под Пинск и познакомилась с самобытным творческим коллективом, который один из первых в Беларуси получил звание народного. Ведущий Виктор Шукелович вволю повеселиться с «Дударыхамі», спел, потанцевал и пошутил.


Виктор интересовался местными традициями и обычаями, а также выяснял, почему в коллективе сейчас нет мужчин? И пробовали ли участницы их как-то заманить в свою группу? И как шутили и колядовали, когда были молодыми?

В этой программе прозвучало также слово года от программы «Вяскоўцы – «віргаты». Если хотите узнать, что оно значит, и зарядиться праздничным настроением – смотрите премьерный выпуск нашего деревенского реалити-шоу.

Программу «Вяскоўцы» смотрите каждую среду в 18:35 на телеканале «Белсат» через спутник «Астра 4A» (прежнее название «Sirius 4»), онлайн или в закладке «Программы» на нашей странице. И следите за нами в Facebook.


 
 
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Перед Новым годом программа «Вяскоўцы» приехала под Пинск и познакомилась с самобытным творческим коллективом, который один из первых в Беларуси получил звание...
 
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