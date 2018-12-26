Смотрите, как полешуки танцуют уникальный танец! Они переняли его когда-то от еврейской девушки

Как полешуки танцуют уникальный танец, который переняли когда-то от еврейской девушки





Очень давно в имении пана в деревне Валище под Пинском поселилась молодая и красивая еврейка Хената. Как-то она научила местных жителей танцевать новый танец, который местные люди назвали в честь веселой девушки.





Перед Новым годом программа «Вяскоўцы» приехала под Пинск и познакомилась с самобытным творческим коллективом, который один из первых в Беларуси получил звание народного. Ведущий Виктор Шукелович вволю повеселиться с «Дударыхамі», спел, потанцевал и пошутил.









Виктор интересовался местными традициями и обычаями, а также выяснял, почему в коллективе сейчас нет мужчин? И пробовали ли участницы их как-то заманить в свою группу? И как шутили и колядовали, когда были молодыми?





В этой программе прозвучало также слово года от программы «Вяскоўцы – «віргаты». Если хотите узнать, что оно значит, и зарядиться праздничным настроением – смотрите премьерный выпуск нашего деревенского реалити-шоу.





Программу «Вяскоўцы» смотрите каждую среду в 18:35 на телеканале «Белсат» через спутник «Астра 4A» (прежнее название «Sirius 4»), онлайн или в закладке «Программы» на нашей странице. И следите за нами в Facebook.



