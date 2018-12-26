«Буслiк» продан

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Годовая выручка West Ost Union составляет более 65 млн долларов, а показатель EBITDA превышает 2 млн долларов.





Объявил о продаже своей доли в белорусском ритейлере и Европейский банк реконструкции и развития, который в 2009 году купил за 3 млн долларов 25,5% долей «Вест Ост Юнион». "В результате сделки ЕБРР продал 22,95% своих акций компании CDRL, а 2,55% акций — генеральному директору и миноритарному акционеру сети «Буслiк» [Сергею Мисяченко]", говорится в сообщении банка.





пишет tut.by За время девятилетнего сотрудничества с ЕБРР сеть магазинов «Буслiк» увеличилась более чем в пять раз: с 8 магазинов в 2009 до 46 магазинов в 2018 г. Был осуществлен полный комплекс стратегических задач, который включал в себя увеличение доли рынка компании до 15%, экспансию во все регионы Беларуси, внедрение принципов корпоративного управления, создание совета директоров и внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), говорится в пресс-релизе ЕБРР,tut.by

Ранее общая стоимость сделки оценивалась в 6,39 млн долларов.









Помимо ЕБРР свои акции продали и еще 4 физлица, имена которых в сообщениях для прессы не раскрываются.





— Раньше «Буслiк» был стартапом. Поэтому для развития сети я привлек своих российских партнеров, которые занимались дистрибуцией товаров для детей. Когда ЕБРР нашел стратегического инвестора, то партнеры приняли решение также продать свои доли, — сказал TUT.BY Сергей Мисяченко, который останется владельцем 10% акций компании.





По словам основателя сети магазинов, первые переговоры по поводу вхождения CDRL в состав акционеров начались 2 года назад. «В то время ЕБРР стал искать стратегического инвестора. Был широкий круг интересантов. В итоге предложение польской компании выглядело самым лучшим», — утверждает Мисяченко.





Что в будущем ждать белорусским потребителям от этого альянса? Гендиректор «Вест Ост Юнион» сказал, что с польским инвестором обсуждалось несколько стратегий поведения на белорусском рынке, но окончательное решение еще не принято. Известно, что бренд «Буслiк» продолжит существовать.





— В ближайшие 2 года будем только инвестировать в развитие белорусской сети магазинов. Основные задачи связаны с повышением эффективности и увеличением доли рынка. Мы проведем редизайн, подкорректируем ассортимент, изменения ждут интерьер и экстерьер магазинов… Большое внимание также уделим развитию e-commerce. Мы ходим довести выручку buslik.by до 20% от доходов традиционной розницы, — заявил Мисяченко. — Что касается долгосрочных планов, то у меня есть желание создать сеть мультибрендовых магазинов товаров для детей в Польше.





CDRL основана в 1990-х и занимается дизайном, производством и дистрибуцией детской одежды и обуви. Компания владеет брендом Coccodrillo. В Беларуси CDRL очень тесно сотрудничала именно с West Ost Union. В «Буслiке» продается довольно много одежды Coccodrillo. «Сейчас доля CDRL в обороте „Буслiка“ составляет 8,4%», — сказал Мисяченко. Будет ли эта доля расти после сделки?









— Я думаю, что доля собственных торговых марок, которой сейчас стала Coccodrillo, будет увеличиваться. У польской компании большие компетенции в производстве одежды и обуви для детей. У нас есть наработки в продажах. Мы намерены получить от этого дополнительную синергию, — резюмировал Мисяченко.



