Члены исполкома СНГ посетили детский хоспис в Минской области

В детском хосписе в Минской области сегодня побывала делегация исполкома СНГ. Визит прошел в рамках благотворительной акции «Наши дети». Подопечные хосписа получили в подарок сладости, а само учреждение – материальную помощь и медицинское оборудование, сообщает «МИР 24».

«Все сотрудники исполкома СНГ вместе с председателем Сергеем Николаевичем Лебедевым к этому мероприятию подходят очень ответственно, с надеждой, что и мы можем оказать вот такую помощь в продлении жизни тех детишек, которые обделены судьбой», – сказал первый заместитель председателя исполкома СНГ – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

«Я, находясь в Беларуси, работаю не первый год, так как являюсь дипломатом, знаю Беларусь изнутри. И сейчас снова убедилась в том, насколько Беларусь является социально-ориентированным государством. И насколько большое внимание уделяется важным вопросам», – отметила заместитель директора департамента Исполкома СНГ, представитель Таджикистана Фируза Косимова.