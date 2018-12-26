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На сколько в 2019 году вырастет коммуналка для семьи из 3 человек, которая живет в стандартной двушке
Президент подписал указ, который
Документ установил потолок стоимости коммунальных услуг для населения. Это значит, что местные исполкомы могут утвердить свои тарифы, которые не должны быть выше тех, что прописаны в указе. Большинство пунктов документа касается увеличения тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, но есть и те, стоимость которых снизится. Одно из условий повышения — жировка не должна потяжелеть больше чем на 5 долларов. Мы посчитали, как изменится сумма в жировке семьи из трех человек, которая живет в стандартной двухкомнатной квартире, площадью 48 квадратных метров.
Стоит оговориться, что подсчеты наши примерные. Тарифы на некоторые услуги, которые отличаются по регионам, мы брали актуальные для Минска. Еще один важный момент — мы делали расчеты для квартиры, в которой установлена электроплита, а семья вписывается во все существующие лимиты — на воду и электричество. О тарифах на электроэнергию для тех, кто пользуется газовой плитой, в документе не сказано. Однако напомним, что Министерство энергетики
Так, с нового года, по нашим подсчетам, жировка потяжелеет на 7,55 рубля. Коммуналка с 96,73 рубля вырастет до 104,28 рубля. Это с учетом того, что тариф на отопление поднимется только с 1 июня. Если учитывать подорожание подогрева, то коммуналка подорожает на 9,72 рубля и составит 106,45 рубля.
Как видно, даже с учетом подорожания отопления, жировка потяжелела меньше, чем на 5 долларов.
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На сколько в 2019 году вырастет коммуналка для семьи из 3 человек, которая живет в стандартной двушке
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