На сколько в 2019 году вырастет коммуналка для семьи из 3 человек, которая живет в стандартной двушке

Президент подписал указ, который установил предельно допустимые цены на жилищно-коммунальные услуги для населения на следующий год. Он вступит в силу с 1 января. FINANCE.TUT.BY посчитал, на сколько примерно вырастет коммуналка для семьи из 3 человек, которая проживает в стандартной двушке в Минске.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Документ установил потолок стоимости коммунальных услуг для населения. Это значит, что местные исполкомы могут утвердить свои тарифы, которые не должны быть выше тех, что прописаны в указе. Большинство пунктов документа касается увеличения тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, но есть и те, стоимость которых снизится. Одно из условий повышения — жировка не должна потяжелеть больше чем на 5 долларов. Мы посчитали, как изменится сумма в жировке семьи из трех человек, которая живет в стандартной двухкомнатной квартире, площадью 48 квадратных метров.

Стоит оговориться, что подсчеты наши примерные. Тарифы на некоторые услуги, которые отличаются по регионам, мы брали актуальные для Минска. Еще один важный момент — мы делали расчеты для квартиры, в которой установлена электроплита, а семья вписывается во все существующие лимиты — на воду и электричество. О тарифах на электроэнергию для тех, кто пользуется газовой плитой, в документе не сказано. Однако напомним, что Министерство энергетики подготовило проект постановления, которое предусматривает отмену дифференциации тарифов на электричество по объему потребления. Предполагается, что изменения введут с 1 января 2019 года.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, с нового года, по нашим подсчетам, жировка потяжелеет на 7,55 рубля. Коммуналка с 96,73 рубля вырастет до 104,28 рубля. Это с учетом того, что тариф на отопление поднимется только с 1 июня. Если учитывать подорожание подогрева, то коммуналка подорожает на 9,72 рубля и составит 106,45 рубля.

Как видно, даже с учетом подорожания отопления, жировка потяжелела меньше, чем на 5 долларов.