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Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря

27.12.2018 20:47 — Разное | Интерфакс  
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента страны с 31 декабря 2018 года.

Соответствующее постановление комиссия приняла на заседании в четверг.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

С 31 декабря по 3 февраля включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов, после чего объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Кандидата в президенты может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году проведения выборов. Ее проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кроме того, кандидат должен внести залог в размере 2,5 млн гривен. Эта сумма возвращается субъекту внесения - партии или кандидату на пост президента - в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК, в данном случае - до 7 марта 2019 года включительно.

 
 
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента страны с 31 декабря 2018 года....
 
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