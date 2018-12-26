Дата встречи президентов Беларуси и России согласовывается, заявляют в Минске

Минск и Москва пока не согласовали дату встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт агентству "Интерфакс-Запад" в четверг.

"Дата и время встречи в настоящее время согласовываются с учётом графиков двух президентов", - отметила Н.Эйсмонт.

А.Лукашенко и В.Путин провели встречу 25 декабря в Москве. Основными темами переговоров стали ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.

По итогам данной встречи Н.Эйсмонт заявила, что А.Лукашенко и В.Путин сблизили позиции по всем вопроса и договорились до Нового года провести еще одну встречу "для принятия решений, которые не терпят отлагательств".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча В.Путина и А.Лукашенко необходима до Нового года, поскольку "некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года". "Белорусская сторона, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна", - добавил он.

"Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает", - сказал Д.Песков.

По его словам, "главное - найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву".