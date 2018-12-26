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Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене

27.12.2018 20:30 — Разное | Интерфакс  
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До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ.

Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск), полиция проводит операцию на месте происшествия. По первым данным, речь не идет о теракте.

Инцидент произошел в районе Флоридсдорф на севере Вены.

Предположительно, речь идет об ограблении. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.

 
 
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До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ. Нападение произошло примерно в...
 
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