Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене

До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ.

Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск), полиция проводит операцию на месте происшествия. По первым данным, речь не идет о теракте.

Инцидент произошел в районе Флоридсдорф на севере Вены.

Предположительно, речь идет об ограблении. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.