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В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу
Новости Беларуси. Темнота – враг водителя и пешехода. В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу и не был обозначен световозвращающими элементами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С переломами обеих ног его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Темнота – враг водителя и пешехода. В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу и не был обозначен...
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