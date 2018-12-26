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В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу

27.12.2018 21:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Темнота – враг водителя и пешехода. В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу и не был обозначен световозвращающими элементами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С переломами обеих ног его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу

В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу
 
 
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Новости Беларуси. Темнота – враг водителя и пешехода. В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу и не был обозначен...
 
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