Новости Беларуси. Темнота – враг водителя и пешехода. В Узденском районе автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу и не был обозначен световозвращающими элементами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С переломами обеих ног его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.







