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В Дзержинске издали книгу, посвящённую истории местной милиции
Новости Беларуси. Сохранить память на века. В Дзержинске издали книгу, посвященную истории местной милиции и сотрудникам, которые внесли весомый вклад в борьбу с криминалом и охрану общественного порядка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Над изданием работали журналисты, историки-краеведы и местные жители. Они помогали с ценной информацией о ветеранах, делились биографическими сведениями, воспоминаниями, мемуарами и фотографиями.
Евгений Жилинский, начальник Дзержинского РОВД:
В Дзержинском районе население милиции доверяет, растет она с каждым годом. Количество преступлений на территории района уменьшается. Со стороны милиции мы увеличиваем раскрываемость преступлений.
Наиболее остро в Дзержинском районе стоит проблема дачных преступлений. Многие домовладельцы уезжают на зиму, не позаботившись о безопасности и сохранности личной собственности. Также сотрудники милиции еженедельно работают с ранее судимыми: помогают с трудоустройством и в борьбе с алкоголизмом.
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Новости Беларуси. Сохранить память на века. В Дзержинске издали книгу, посвященную истории местной милиции и сотрудникам, которые внесли весомый вклад в борьбу с...
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