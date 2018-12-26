ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

27.12.2018 21:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Новогоднее чудо – каждому ребенку. Акция «Наши дети» продолжает свое шествие по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

Так, в Узде поздравили детей из приюта, дома семейного типа и инвалидов – всего более 50 ребят. Для них, по традиции, театральное представление и сладкие подарки от главного волшебника.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

София Трус:
Я второй раз на елке. Мы танцевали и получали подарки.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

Нонна Свидер, председатель районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
На протяжении года мы работаем с такими детками, поддерживаем их. К Новому году помощь оказал Узденский районный исполнительный комитет, Управление по образованию, спорту и туризму Узденского райисполкома в приобретении подарков к Новому году.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника Главного управления охраны здоровья Минского областного исполнительного комитета:
В этом году объявлен конкурс на лучшую елочку. Елки во всех учреждениях образования, во всех учреждениях здравоохранения, социальной сферы, на предприятиях – все соревнуются. Елка должна быть такой, чтобы глядя на нее, люди улыбались и повышалось настроение.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

С долгожданными подарками и поздравлениями волонтеры посетят более 15 тысяч ребят из детских домов, больниц, приемных и опекунских семей. Яркой и запоминающейся кульминацией акции станет представление во Дворце Республики. На новогоднюю сказку вокруг Главной елки страны приглашены более 2 тысяч детей.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новогоднее чудо – каждому ребенку. Акция «Наши дети» продолжает свое шествие по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Узде...
 
Новости дня
Новости разные
 
На сколько в 2019 году вырастет коммуналка для семьи из 3 человек, которая живет в стандартной двушке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика