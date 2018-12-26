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Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят
Новости Беларуси. Новогоднее чудо – каждому ребенку. Акция «Наши дети» продолжает свое шествие по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Узде поздравили детей из приюта, дома семейного типа и инвалидов – всего более 50 ребят. Для них, по традиции, театральное представление и сладкие подарки от главного волшебника.
София Трус:
Нонна Свидер, председатель районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
Зиновий Гозман, первый заместитель начальника Главного управления охраны здоровья Минского областного исполнительного комитета:
С долгожданными подарками и поздравлениями волонтеры посетят более 15 тысяч ребят из детских домов, больниц, приемных и опекунских семей. Яркой и запоминающейся кульминацией акции станет представление во Дворце Республики. На новогоднюю сказку вокруг Главной елки страны приглашены более 2 тысяч детей.
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Новости Беларуси. Новогоднее чудо – каждому ребенку. Акция «Наши дети» продолжает свое шествие по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Узде...
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