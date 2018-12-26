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«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ
Новости Беларуси. В новый год с «Добрым сердцем». Волонтеры БРСМ из Фрунзенского района поздравили с самым любимым зимним праздником многодетную семью Розовских, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вместе супруги воспитывает шестерых сыновей и сейчас ждут еще одного малыша. К слову, подарки Дед Мороз и Снегурочка подготовили заранее – заветные желания детей главному волшебнику подсказали родители.
Анастасия Нестер, волонтер общественного объединения БРСМ:
Ольга Розовская:
Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» уже помогла исполниться желаниям детей из детских домов и многодетных семей. Стать добрым волшебником и подарить новогоднее настроение может каждый. Акция продлится до 8 января.
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Новости Беларуси. В новый год с «Добрым сердцем». Волонтеры БРСМ из Фрунзенского района поздравили с самым любимым зимним праздником многодетную семью Розовских,...
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