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Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»
О предновогодней работе белорусских артистов рассказали в программе
Виталий Карпанов, группа «Дрозды»:
Как монетизировать своё творчество, группа «Дрозды» знает.
Виталий Карпанов:
К приходу этого Нового года подготовились основательно. В репертуаре новый – новогодний хит. Да и в составе – обновление.
Энное выступление «Дроздов» за вечер. Заказов столько, что дня не хватает, чтобы проверить звук на всех площадках. Туда, где музыканты не успевают сами, на саунд-чек приезжает их техническая группа.
Виталий Карпанов:
Мужчина:
Виталий Карпанов:
Мужчина:
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О предновогодней работе белорусских артистов рассказали в программе «Специальный репортаж». Виталий Карпанов, группа «Дрозды»:Нормальный рабочий новогодний...
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