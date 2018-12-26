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Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»

27.12.2018 20:51 — Разное | СТВ  
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О предновогодней работе белорусских артистов рассказали в программе «Специальный репортаж»

Виталий Карпанов, группа «Дрозды»:
Нормальный рабочий новогодний ритм, то, что должно быть у хорошего артиста в декабре. Да и не только в декабре.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Как монетизировать своё творчество, группа «Дрозды» знает.

Виталий Карпанов:
Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое.

Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»

К приходу этого Нового года подготовились основательно. В репертуаре новый новогодний хит. Да и в составе обновление.

Фронтмен уверен: эти девушки не только берут высокие ноты, но и поднимают новогодние тарифы группы.

Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»

Виталий Карпанов:
Мы сделали маркетинговый ход и нас стали чаще приглашать директора заводов, зажиточные ИП, потому что у нас красивые девушки и они здорово поют.

Энное выступление «Дроздов» за вечер. Заказов столько, что дня не хватает, чтобы проверить звук на всех площадках. Туда, где музыканты не успевают сами, на саунд-чек приезжает их техническая группа.

Виталий Карпанов: «Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое»

Виталий Карпанов:
Неприлично говорить о низких гонорарах, нормальные у нас гонорары. Ильюш, ты доволен гонораром?

Мужчина:
Я каждый день ем.

Виталий Карпанов:
Андрей, ты доволен гонораром?

Мужчина:
Я ещё и чай пью.

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О предновогодней работе белорусских артистов рассказали в программе «Специальный репортаж».  Виталий Карпанов, группа «Дрозды»:Нормальный рабочий новогодний...
 
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