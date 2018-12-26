О предновогодней работе белорусских артистов рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Виталий Карпанов, группа «Дрозды»:

Нормальный рабочий новогодний ритм, то, что должно быть у хорошего артиста в декабре. Да и не только в декабре.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Как монетизировать своё творчество, группа «Дрозды» знает.

Виталий Карпанов:

Дмитрий спел эту песню и наш гонорар вырос втрое.





К приходу этого Нового года подготовились основательно. В репертуаре новый – новогодний хит. Да и в составе – обновление.

Фронтмен уверен: эти девушки не только берут высокие ноты, но и поднимают новогодние тарифы группы.





Виталий Карпанов:

Мы сделали маркетинговый ход и нас стали чаще приглашать директора заводов, зажиточные ИП, потому что у нас красивые девушки и они здорово поют.

Энное выступление «Дроздов» за вечер. Заказов столько, что дня не хватает, чтобы проверить звук на всех площадках. Туда, где музыканты не успевают сами, на саунд-чек приезжает их техническая группа.





Виталий Карпанов:

Неприлично говорить о низких гонорарах, нормальные у нас гонорары. Ильюш, ты доволен гонораром?

Мужчина:

Я каждый день ем.

Виталий Карпанов:

Андрей, ты доволен гонораром?

Мужчина:

Я ещё и чай пью.