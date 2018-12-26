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Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе
На корпоративный «огонёк» в усадьбе под Минском заглянула съёмочная группа программы
Перед Новым годом для артистов наступают по-настоящему горячие деньки, когда они буквально разрываются между корпоративами. И, пожалуй, именно сколько приглашений артист получает на такие вечеринки – и есть показатель настоящей народной любви. И сейчас мы покажем вам, что происходит за закрытыми дверями вечеринок.
Праздничный марафон стартует со школьной сцены.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Дальше график расписан по минутам.
Александр Солодуха:
Александр Солодуха:
Александр Солодуха:
Разделить праздник с Солодухой мечтают многие. На нехватку работы народный любимец не жалуется круглый год. Свадьбы, юбилеи, презентации, дни городов.
Может потому, что гонорары певец не ломит и не стесняется озвучивать. Вот, например, цена за 3-4 песни.
30-40 минут живого выступления в частном кругу обойдутся дороже. Впрочем, певец всегда готов пойти навстречу своим поклонникам.
Александр Солодуха:
При таком бешеном ритме и востребованности райдер у «звезды» вполне приземлённый.
Александр Солодуха:
Вопреки нашим ожиданиям, в гримёрке ни зелёного винограда в унисон хиту, ни каких-либо деликатесов.
Непременно со сладким чаем и стратегическим, как шутит Александр, продуктом для белорусского артиста.
Александр Солодуха:
Незаменимые помощники в череде корпоративов – сыновья. Они и за звукорежиссёрским пультом помогают, и с тайм-менеджментом. Чтобы не опоздать на следующее выступление, торг (за драгоценное время) уместен.
Александр Солодуха:
Мужчина:
Александр Солодуха:
Появление «звёздного» гостя для отдыхающего в камерном формате коллектива – сюрприз. Сколько выступлений – столько и рубашек с собой. Ведь после каждого выхода они мокрые насквозь. Работать вполсилы певец попросту не умеет. А отдыхать времени нет: как говорится, новогодний чёс весь год кормит.
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На корпоративный «огонёк» в усадьбе под Минском заглянула съёмочная группа программы «Специальный репортаж».
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