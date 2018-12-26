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Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

27.12.2018 20:51 — Разное | СТВ  
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На корпоративный «огонёк» в усадьбе под Минском заглянула съёмочная группа программы «Специальный репортаж»

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

Перед Новым годом для артистов наступают по-настоящему горячие деньки, когда они буквально разрываются между корпоративами. И, пожалуй, именно сколько приглашений артист получает на такие вечеринки – и есть показатель настоящей народной любви. И сейчас мы покажем вам, что происходит за закрытыми дверями вечеринок.

Хэдлайнер этого вечера – Александр Солодуха. И он в этом году – поистине рекордсмен по количеству предновогодних выступлений.

Праздничный марафон стартует со школьной сцены.

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Был концерт у доченьки Варюшки предновогодний, как всегда, просят папу спеть. И сейчас мы перегружаемся из одной машины в другую, и летим на 4 корпоратива!

Дальше график расписан по минутам.

Александр Солодуха:
Сегодня 6-ой день, не останавливаясь, и чем дальше...

В этом году Александр успевает объехать до 7 корпоративов за день.

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

Александр Солодуха:
Слава Богу, что связки живые, хотя, слышите: голос подхрипывает. Всё живьём работаем, как ни странно, всё выдерживаем. Каждый день ложишься поздно, вскакиваешь рано. Мы же живём в загородном доме, надо ещё и снег расчистить, потому что он идёт каждый день.

Заказы тоже сыплются, как снег на голову. А в этом году и вовсе обрушились лавиной. И занесли даже в Египет – на корпоратив туристической компании.

Александр Солодуха:
Много ещё остаётся за бортом. Я стараюсь, конечно. Уникальный момент был, например, позавчера – было все расписано, и добавляются прямо во время работы. Люди узнают, что я в каком-то городе, на какой-то точке и параллельно просят ещё. Это здорово!

Разделить праздник с Солодухой мечтают многие. На нехватку работы народный любимец не жалуется круглый год. Свадьбы, юбилеи, презентации, дни городов.

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

Может потому, что гонорары певец не ломит и не стесняется озвучивать. Вот, например, цена за 3-4 песни.

Александр Солодуха:
От 500 до тысячи, нормальные человеческие гонорары в Беларуси.

30-40 минут живого выступления в частном кругу обойдутся дороже. Впрочем, певец всегда готов пойти навстречу своим поклонникам.

Александр Солодуха:
Если говорят: «Извините, многовато». Я спрашиваю: «Сколько вы можете?». И всегда мы находим общий знаменатель. Много бывает обращений: «У нас есть столько, пожалуйста, приедьте». Конечно, я еду. Лучше поехать и отработать сегодня, и забрать эти денежки, которые дают, чем просидеть на диване и не получить этих денег.

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

При таком бешеном ритме и востребованности райдер у «звезды» вполне приземлённый.

Александр Солодуха:
У меня райдер: на сольниках – аншлаг, на корпоративах – 100% предоплата.

Вопреки нашим ожиданиям, в гримёрке ни зелёного винограда в унисон хиту, ни каких-либо деликатесов.

Питание певец в райдер не включает. Да и куда милее любых застолий считает ссобойку, заботливо собранную женой Натальей.

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

Непременно со сладким чаем и стратегическим, как шутит Александр, продуктом для белорусского артиста.

Александр Солодуха:
Вот оно – легендарное белорусское салко от Натушки!

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

Незаменимые помощники в череде корпоративов сыновья. Они и за звукорежиссёрским пультом помогают, и с тайм-менеджментом. Чтобы не опоздать на следующее выступление, торг (за драгоценное время) уместен.

Салко от Натушки и от 500 за 3 песни. Солодуха рассказал о новогоднем чёсе

Александр Солодуха:
Мы начнём без 15?

Мужчина:
Нет, мы тогда сокращаем просто Вашу программу.

Александр Солодуха:
Большое подспорье! Деньги те же, время меньше

Появление «звёздного» гостя для отдыхающего в камерном формате коллектива сюрприз. Сколько выступлений – столько и рубашек с собой. Ведь после каждого выхода они мокрые насквозь. Работать вполсилы певец попросту не умеет. А отдыхать времени нет: как говорится, новогодний чёс весь год кормит.

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На корпоративный «огонёк» в усадьбе под Минском заглянула съёмочная группа программы «Специальный репортаж». 
 
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