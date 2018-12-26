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Корпоративы по-белорусски: «Белэкспо» переделывают в цирк, айтишники составляют чарты
Как «Белэкспо» ради корпоратива переделали в цирк? С кем путают Дениса Дудинского? И как айтишники так тщательно выбирают исполнителей для корпоратива, что формируют целые чарты музыкальных пристрастий сотрудников.
Узнаете, посмотрев видеоматерал.
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