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Средняя зарплата в Слуцком районе в ноябре снизилась
27.12.2018 — Разное | Слуцк Город
После роста на 33 рубля в октябре средняя номинальная начисленная зарплата по Слуцкому району в ноябре стала меньше на 6 рублей и составила 823,6 рублей. Такие данные
Впрочем, в пересчёте на количество рабочих дней случчане стали зарабатывать лучше.
Согласно производственному календарю для пятидневной рабочей недели на 2018 год, в октябре было 23 рабочих дня, в ноябре - 20. Таким образом, если бы все жители района работали 5 дней в неделю, то получили в октябре «грязными» 36,06 рублей за один рабочий день, а в ноябре - 41,18 рублей за день.
В целом по Минской области средняя зарплата составляет 994,7 рублей, в первую очередь за счёт Солигорского (1 486,9), Минского (1 191,1), Дзержинского (1 047,5) районов и города Жодино (1 151,8).
Специалисты отмечают, что в конце и начале года колебания средних зарплат связаны с сезонными факторами. Например, в декабре средние белорусские зарплаты, как правило, показывают рост в связи с выплатой дополнительных платежей, а в первые месяцы года даже при благоприятной экономической ситуации происходит небольшая «просадка».
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После роста на 33 рубля в октябре средняя номинальная начисленная зарплата по Слуцкому району в ноябре стала меньше на 6 рублей и составила 823,6 рублей.
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