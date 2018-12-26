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БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

27.12.2018 22:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под надежной защитой. В военную часть Островецкого района поступила на вооружение уже пятая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь воздушное пространство над Белорусской атомной электростанцией под полным контролем.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

Как говорится, и комар незаметным не пролетит. На сегодняшний день это один из самых эффективных щитов от воздушных угроз. Специалисты называют «Тор-М2» ювелирным средством ПВО.

Корреспондент Галина Буро познакомилась с новинкой.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

Постановка задач не отходя от боевой машины. Гвардии старший лейтенант Артур Нарывский стал командиром пятой зенитной ракетной батареи. С такой техникой знаком не понаслышке. Осваивал ее в Смоленске, испытывал на полигоне Ашулук.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

Артур Нарывский, командир 5-й зенитной ракетной батареи:
Комплекс, в принципе, максимально роботизирован. И можно научить за короткий срок своих подчиненных для того, чтобы выполняли простейшие операции. Работать на нем одно удовольствие.

На плацу торжественная передача ключей от новых машин. Это уже пятая батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», которая поступает на белорусское вооружение.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

К тому же, по просьбе заказчика технику на российском заводе изготовили на месяц раньше срока.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Этот комплекс является наиболее эффективным в мире, пожалуй. И поэтому в 2012 году было принято решение о его закупке. Мы планомерно, в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил, выполняем эту задачу. Комплекс показывает себя отлично на всех учениях, на которых он принимал участие.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»
БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

 

И днем и ночью, в сложной обстановке и абсолютно в любую погоду со скоростью 700 м/с оружие Тора готово уничтожить противорадиолокационные, крылатые ракеты и авиабомбы, а также вертолеты и самолеты. Может работать как в ручном, так и полностью в автоматическом режиме.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

Эффективность несложно подсчитать: одна из четырех боевых машин батареи способна одновременно выпустить четыре ракеты. То есть всего комплексы «Тор» этой военной части могут в один момент поразить 80 целей.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

Галина Буро, СТВ:
Когда цель летит на малой высоте – это проблема для ПВО. Но только не для снайпера Тора. Он способен засечь любой низколетящий объект или, скажем, беспилотник, даже тот, который выполнен по стелс-технологии – проще говоря, малозаметный.

Кстати, эти машины комплекса «Тор» поставлены на белорусское полноприводное колесное шасси. Уход от гусениц стал выигрышным – меньше расход топлива, больше срок службы шасси, плюс комфорт для экипажа.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Комплекс предназначен полностью для работы в нашей местности. Мы его проверили в условиях болот, мы его проверили условиях песка, мы проверили по чернозему, мы проверили по глине, мы его проверили по пересеченной местности. Везде наше шасси МЗКТ показало себя с наилучшей стороны.

Впервые поставлены в Беларусь еще и тренажеры «Тор», где можно обучать и тренировать личный состав, доводить навыки до автоматизма. Чтобы небо над Белорусской АЭС и всегда было под надежной защитой.

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»
 
 
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Новости Беларуси. Под надежной защитой. В военную часть Островецкого района поступила на вооружение уже пятая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2»,...
 
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