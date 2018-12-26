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БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»
Новости Беларуси. Под надежной защитой. В военную часть Островецкого района поступила на вооружение уже пятая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь воздушное пространство над Белорусской атомной электростанцией под полным контролем.
Как говорится, и комар незаметным не пролетит. На сегодняшний день это один из самых эффективных щитов от воздушных угроз. Специалисты называют «Тор-М2» ювелирным средством ПВО.
Корреспондент Галина Буро познакомилась с новинкой.
Постановка задач не отходя от боевой машины. Гвардии старший лейтенант Артур Нарывский стал командиром пятой зенитной ракетной батареи. С такой техникой знаком не понаслышке. Осваивал ее в Смоленске, испытывал на полигоне Ашулук.
Артур Нарывский, командир 5-й зенитной ракетной батареи:
На плацу торжественная передача ключей от новых машин. Это уже пятая батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», которая поступает на белорусское вооружение.
К тому же, по просьбе заказчика технику на российском заводе изготовили на месяц раньше срока.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
И днем и ночью, в сложной обстановке и абсолютно в любую погоду со скоростью 700 м/с оружие Тора готово уничтожить противорадиолокационные, крылатые ракеты и авиабомбы, а также вертолеты и самолеты. Может работать как в ручном, так и полностью в автоматическом режиме.
Эффективность несложно подсчитать: одна из четырех боевых машин батареи способна одновременно выпустить четыре ракеты. То есть всего комплексы «Тор» этой военной части могут в один момент поразить 80 целей.
Галина Буро, СТВ:
Кстати, эти машины комплекса «Тор» поставлены на белорусское полноприводное колесное шасси. Уход от гусениц стал выигрышным – меньше расход топлива, больше срок службы шасси, плюс комфорт для экипажа.
Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Впервые поставлены в Беларусь еще и тренажеры «Тор», где можно обучать и тренировать личный состав, доводить навыки до автоматизма. Чтобы небо над Белорусской АЭС и всегда было под надежной защитой.
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БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»
Новости Беларуси. Под надежной защитой. В военную часть Островецкого района поступила на вооружение уже пятая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2»,...
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