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Трое пьяных парней напали на милиционера в Дзержинском районе
Новости Беларуси. В Дзержинском районе трое пьяных парней напали на милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По жалобе одной из местных жительниц, тот подошел к машине, чтобы проверить документы. Однако в ответ мужчины дважды ударили сотрудника. Инспектор успел сообщить о происшествии коллегам. В итоге все трое были задержаны.
Ранее молодые люди не имели проблем с законом. Вероятно, подобная реакция стала следствием употребления спиртного. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе трое пьяных парней напали на милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По жалобе одной из местных жительниц, тот...
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