Все задержанные в Керченском проливе украинские моряки считают, что являются военнопленными, утверждает адвокат одного из них

На данный момент все 24 украинских моряка, задержанные 25 ноября российскими пограничниками в результате инцидента в Керченском проливе, требуют считать их военнопленными, сообщил адвокат одного из моряков Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал Н.Полозов в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Российская сторона утверждает также, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

22 моряка и двое сотрудников украинской спецслужбы, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - почти на два месяца. Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинец находится в "Лефортово", остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

Защита расценивает как военный конфликт инцидент в Черном море 25 ноября 2018 года. Адвокаты украинцев заявили, что, согласно Женевской конвенции 1949 года, арестованные моряки имеют статус военнопленных, не подлежат суду общей юрисдикции. Мнение отражает позицию официального Киева.

Москва же считает, что такой статус к украинским военным морякам применять нельзя, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.