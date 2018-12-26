Лукашенко на главой новогодней елке пожелал детям провести каникулы с пользой

Маленьких жителей Беларуси поздравил президент страны Александр Лукашенко. Глава государства побывал на главной елке страны, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

На главную елку во Дворец Республики пригласили больше двух тысяч ребят со всей Беларуси. Это воспитанники детских домов, дети из многодетных семей, победители и призеры разных олимпиад и конкурсов.

В фойе детей встречают сказочные персонажи. Перед началом представления можно было размяться в танце и поделиться успехами. Даша Чирук приехала из Бреста. Любит рисовать – ее работы занимали призовые места на различных выставках.

«Главную картину в своей жизни я еще не нарисовала. Но думаю, что, может быть, даже в новом году моя мечта исполнится. И где-нибудь на какой-то популярной выставке я прославлюсь», – сказала Даша Чирук.

Талантливые и трудолюбивые дети – вот главное достояние страны. Это слова президента Александра Лукашенко. Он приехал поздравить школьников с наступающими праздниками. Пожелал мирного неба и провести каникулы с пользой.

«Вы постарайтесь эти каникулы использовать так, чтобы через несколько дней, когда они закончатся, вы почувствовали, что стали на полступенечки выше, мудрее, чему-то научились. Пусть этот Новый год подарит вам много поводов для хорошего настроения, исполнит заветные мечты и желания», – сказал Александр Лукашенко.

И главный подарок – новогодний мюзикл «Формула добра». По сюжету, школьникам предстояло пройти много испытаний и победить злые силы, чтобы на земле воцарился мир.









Фото: Сайт президента Республики Беларусь