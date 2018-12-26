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В Лиде собутыльник украл у мужчины 70 евро

27.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде собутыльник украл у мужчины 70 евро

Неоднократно на своих официальных ресурсах милиция затрагивает тему употребления спиртных напитков. При этом всегда акцентирует внимание на то, что стоит помнить о количестве употребляемого алкоголя, а также тщательно выбирать компанию. Но, к сожалению, некоторые граждане забывают или игнорируют рекомендации. 

Возможно, теперь эти правила хорошо запомнит житель города Лида 1980 года рождения. На днях мужчина распивал спиртное с гражданином 1975 года рождения. Застолье прошло хорошо, вот только на утро потерпевший обнаружил, что у него в кармане не хватает денежных единиц. Если говорить более конкретно, то было украдено 70 евро.

В скором времени подозреваемый сам явился в правоохранительные органы и сознался в содеянном. Действиям гражданина дана правовая оценка. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

 
 
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Неоднократно на своих официальных ресурсах милиция затрагивает тему употребления спиртных напитков. При этом всегда акцентирует внимание на то, что стоит помнить...
 
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