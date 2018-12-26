В Лиде собутыльник украл у мужчины 70 евро





Неоднократно на своих официальных ресурсах милиция затрагивает тему употребления спиртных напитков. При этом всегда акцентирует внимание на то, что стоит помнить о количестве употребляемого алкоголя, а также тщательно выбирать компанию. Но, к сожалению, некоторые граждане забывают или игнорируют рекомендации.

Возможно, теперь эти правила хорошо запомнит житель города Лида 1980 года рождения. На днях мужчина распивал спиртное с гражданином 1975 года рождения. Застолье прошло хорошо, вот только на утро потерпевший обнаружил, что у него в кармане не хватает денежных единиц. Если говорить более конкретно, то было украдено 70 евро.

В скором времени подозреваемый сам явился в правоохранительные органы и сознался в содеянном. Действиям гражданина дана правовая оценка. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.