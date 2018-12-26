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Милиция устанавливает личность мужчины, чей череп обнаружили 8 лет назад в Бресте

27.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, череп которого был обнаружен 24.10.2010 в районе путепровода через железнодорожный путь «Брест-Ковель» по ул. Варшавское шоссе в г. Бресте. В дальнейшем была произведена реконструкция прижизненного облика. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62000.php

Милиция устанавливает личность мужчины, чей череп обнаружили 8 лет назад в Бресте

Просим граждан, которые узнали на данном фото кого-либо из числа своих знакомых или родственников, сообщить в ОВД администрации Московского района г. Бреста по телефонам: 80162-593530, 8162-479132,, 8029-2247883 или близлежащее ОВД»

ОВД администрации Московского района г. Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, череп которого был обнаружен 24.10.2010 в районе путепровода через железнодорожный...
 
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