Праздник к нам приходит: на границе с Польшей застряли 360 легковушек

Очередь из легковых автомобилей образовалась и на литовской границе — тут стоит почти 100 машин.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61999.php

Читать полностью в источнике с фото:





Очереди из легковых автомобилей образовались в канун больших выходных на границе с Польшей, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным за 10:00, здесь ожидают своей очереди 360 машин. Наибольшее скопление авто наблюдается в пунктах пропуска "Брузги" и "Брест". В общей сложности в них застряли 270 легковушек.

Очереди образовались и на выезд в Литву. В пунктах пропуска "Котловка", "Каменный Лог", "Лоша" стоит 100 легковых автомобилей.

Вместе с тем большого скопления грузовых автомобилей на границе не наблюдается, уточнили в комитете. Выезда в Литву ждут всего 70 фур.

В последний раз большие очереди наблюдались на границе в канун католического Рождества. Днем 23 декабря выезда в Литву ждали более 170 машин.