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Праздник к нам приходит: на границе с Польшей застряли 360 легковушек
27.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Очередь из легковых автомобилей образовалась и на литовской границе — тут стоит почти 100 машин.
Очереди из легковых автомобилей образовались в канун больших выходных на границе с Польшей, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.
По данным за 10:00, здесь ожидают своей очереди 360 машин. Наибольшее скопление авто наблюдается в пунктах пропуска "Брузги" и "Брест". В общей сложности в них застряли 270 легковушек.
Очереди образовались и на выезд в Литву. В пунктах пропуска "Котловка", "Каменный Лог", "Лоша" стоит 100 легковых автомобилей.
Вместе с тем большого скопления грузовых автомобилей на границе не наблюдается, уточнили в комитете. Выезда в Литву ждут всего 70 фур.
В последний раз большие очереди наблюдались на границе в канун католического Рождества. Днем 23 декабря выезда в Литву ждали более 170 машин.
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Очередь из легковых автомобилей образовалась и на литовской границе — тут стоит почти 100 машин. Очереди из легковых автомобилей образовались в канун больших...
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