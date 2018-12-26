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Праздник к нам приходит: на границе с Польшей застряли 360 легковушек

27.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очередь из легковых автомобилей образовалась и на литовской границе — тут стоит почти 100 машин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61999.php

Праздник к нам приходит: на границе с Польшей застряли 360 легковушек

Очереди из легковых автомобилей образовались в канун больших выходных на границе с Польшей, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным за 10:00, здесь ожидают своей очереди 360 машин. Наибольшее скопление авто наблюдается в пунктах пропуска "Брузги" и "Брест". В общей сложности в них застряли 270 легковушек.

Очереди образовались и на выезд в Литву. В пунктах пропуска "Котловка", "Каменный Лог", "Лоша" стоит 100 легковых автомобилей.

Вместе с тем большого скопления грузовых автомобилей на границе не наблюдается, уточнили в комитете. Выезда в Литву ждут всего 70 фур.

В последний раз большие очереди наблюдались на границе в канун католического Рождества. Днем 23 декабря выезда в Литву ждали более 170 машин.

 
Теги: Брест
 
 
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Очередь из легковых автомобилей образовалась и на литовской границе — тут стоит почти 100 машин. Очереди из легковых автомобилей образовались в канун больших...
 
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