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В Дрогичинском районе открылось отделение гемодиализа

27.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Дрогичинской центральной районной больнице открылось отделение гемодиализа. Отныне пациентам, страдающим хроническим заболеванием почек, будет доступен весь комплекс услуг, необходимых для специализированной помощи. Закуплена мебель, аппаратура, том числе, аппарат искусственной почки для гемодиализа. Медперсонал проходил обучение на базе Белорусской академии последипломного образования, на областном уровне. Деньги из районного, областного и республиканского бюджета в этот проект вложены немалые. Ремонт помещения, закупка оборудования, замена двух лифтов стоили в совокупности свыше 700 тысяч рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61997.php

В Дрогичинском районе открылось отделение гемодиализа

В целом в Дрогичинском районе в гемодиализе нуждаются 11 больных с хронической почечной недостаточностью. Прирост составляет в среднем 5 человек в год. До открытия отделения больные ездили на эту процедуру в Пинск. А ведь проводить ее нужно через день и длится она несколько часов. Теперь в Дрогичине будут обслуживаться не только местные жители, страдающие серьезным заболеванием почек, но и 9 пациентов из Ивановского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61997.php

В Дрогичинском районе открылось отделение гемодиализа

На церемонии открытия присутствовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и министр здравоохранения Валерий Малашко. Глава Минздрава подчеркнул, что в глубинку сегодня уверенно приходит самая современная медицина:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61997.php

В Дрогичинском районе открылось отделение гемодиализа

- Приоритет нашей работы в 2018-2020 годах – обустройство межрегиональных центров. Это является прямым свидетельством того, что высокие технологии приходят к жителям небольших райцентров и сельской местности. Речь идет не только о технологии гемодиализа, но и о компьютерных и магнитно-резонансных исследованиях, ангиографических комплексах. Все это в первую очередь направлено на претворение в жизнь золотого часа, который необходим врачу для оказания экстренной медицинской помощи при паталогических состояниях.

 
 
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В Дрогичинской центральной районной больнице открылось отделение гемодиализа. Отныне пациентам, страдающим хроническим заболеванием почек, будет доступен весь...
 
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