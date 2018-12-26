В Лунинецком районе один тягач буксировал другой. Оба оказались в кювете

К счастью, люди в ДТП не пострадали.



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Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Лунинецкого РОВД, авария произошла на автодороге М-10 недалеко от Микашевичей 26 декабря около 8.30.

По предварительной информации, один седельный тягач под управлением 30-летнего брестчанина буксировал на жёсткой сцепке второй тягач. На 324-м километре автодороги М-10 водитель не учёл погодные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, а также состояние проезжей части дороги и допустил занос буксируемого транспортного средства. В результате этого тягачи съехали в кювет, один из них опрокинулся.



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Оба водителя не пострадали, техника получила механические повреждения.

По данному факту ГАИ проводит проверку.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, обращать внимание на состояние проезжей части, быть внимательными и осторожными, а также учитывали погодные условия.