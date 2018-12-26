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В Лунинецком районе один тягач буксировал другой. Оба оказались в кювете
27.12.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Лунинецкого РОВД, авария произошла на автодороге М-10 недалеко от Микашевичей 26 декабря около 8.30.
По предварительной информации, один седельный тягач под управлением 30-летнего брестчанина буксировал на жёсткой сцепке второй тягач. На 324-м километре автодороги М-10 водитель не учёл погодные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, а также состояние проезжей части дороги и допустил занос буксируемого транспортного средства. В результате этого тягачи съехали в кювет, один из них опрокинулся.
Оба водителя не пострадали, техника получила механические повреждения.
По данному факту
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, обращать внимание на состояние проезжей части, быть внимательными и осторожными, а также учитывали погодные условия.
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К счастью, люди в ДТП не пострадали. Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Лунинецкого РОВД, авария произошла на автодороге М-10 недалеко от Микашевичей 26 декабря около...
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