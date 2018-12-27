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Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

27.12.2018 23:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Овчинка выделки стоит. Крупнейший в СНГ обувной холдинг «Марко» расширил ассортимент своей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе Витебского мехового комбината холдинг осваивает новый сегмент фэшн-рынка. Здесь создают различные меховые изделия: от обувной подкладки до элегантных шуб из овчины и пушнины под брендом Luxury Fox.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Как в мастерских комбината рождаются уникальные шедевры и что в тренде этой зимой? Репортаж Корреспондента Александра Лучонка.

С момента открытия реконструированного и модернизированного Витебского мехового комбината прошло менее двух месяцев. За это время был освоен полный производственный комплекс: технологии обработки кожи, процессы, которые придают прочность, эластичность, и, конечно, отделка шкурки – стрижка, глажение и ческа.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Татьяна Шишкова, начальник производства Витебского мехового комбината:
После того как шкурка выделана, принята по качеству, проводится подбор шкурок. Задача подбора – набрать шкурки, максимально однородные по своему внешнему виду и органолептическим свойствам. И после этого передается уже набор на изготовление мехового изделия.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Шубы оверсайз, дубленки-трансформеры и аксессуары с уникальным дизайном. В новой коллекции Luxury Fox собраны меховые изделия из норки, снежной лисы, тончайшего каракуля, овчины и мехового велюра. Отвечать всем мировом стандартам и трендам моды позволяют профессиональные кадры и новое оборудование.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Сергей Куткович, главный инженер Витебского мехового комбината:
Можем красить в разнообразные цвета, наносить различные пленочные покрытия. Также есть машина декоративной стрижки, она позволяет выполнять различные узоры со стороны волоса. Мы можем выстригать волны, зебры, зигзаги.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Шуба из норки – признак безупречного стиля и достатка. Обойдется она своей обладательнице в несколько тысяч рублей. В новой коллекции шуб Luxury Fox есть бюджетные, но и роскошные варианты. Яркие принтованные шубки из овчины привлекают необычным дизайном, невысокой ценой и тепловыми свойствами.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Елена Киташева, заместитель директора по коммерческим вопросам Витебского мехового комбината:
Пальто, полупальто, жакеты женские из различных видов меха – это норка, каракуль. Широко сейчас представлена овчина, которая непосредственно начала выпускаться на новом комбинате. Также мы освоили выпуск мужских дубленок.

Мы рады видеть вас в предпраздничные дни в наших фирменных магазинах. Приятные скидки и подарки удивят вас.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Дизайнерские меховые аксессуары, береты, воротники... Подобрать что-нибудь уникальное в свой зимний гардероб можно в фирменных магазинах Витебского мехового комбината, в «Марко», а также в различных торговых объектах. Узнать свою шубку покупательницам поможет стилизованная лисичка и лэйбл Luxury Fox.

На правах рекламы.

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат
 
 
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Новости Беларуси. Овчинка выделки стоит. Крупнейший в СНГ обувной холдинг «Марко» расширил ассортимент своей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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