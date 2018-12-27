Роскошно, но бюджетно. Какие меховые изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Новости Беларуси. Овчинка выделки стоит. Крупнейший в СНГ обувной холдинг «Марко» расширил ассортимент своей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе Витебского мехового комбината холдинг осваивает новый сегмент фэшн-рынка. Здесь создают различные меховые изделия: от обувной подкладки до элегантных шуб из овчины и пушнины под брендом Luxury Fox.













Как в мастерских комбината рождаются уникальные шедевры и что в тренде этой зимой? Репортаж Корреспондента Александра Лучонка.

С момента открытия реконструированного и модернизированного Витебского мехового комбината прошло менее двух месяцев. За это время был освоен полный производственный комплекс: технологии обработки кожи, процессы, которые придают прочность, эластичность, и, конечно, отделка шкурки – стрижка, глажение и ческа.





Татьяна Шишкова, начальник производства Витебского мехового комбината:

После того как шкурка выделана, принята по качеству, проводится подбор шкурок. Задача подбора – набрать шкурки, максимально однородные по своему внешнему виду и органолептическим свойствам. И после этого передается уже набор на изготовление мехового изделия.

















Шубы оверсайз, дубленки-трансформеры и аксессуары с уникальным дизайном. В новой коллекции Luxury Fox собраны меховые изделия из норки, снежной лисы, тончайшего каракуля, овчины и мехового велюра. Отвечать всем мировом стандартам и трендам моды позволяют профессиональные кадры и новое оборудование.









Сергей Куткович, главный инженер Витебского мехового комбината:

Можем красить в разнообразные цвета, наносить различные пленочные покрытия. Также есть машина декоративной стрижки, она позволяет выполнять различные узоры со стороны волоса. Мы можем выстригать волны, зебры, зигзаги.





Шуба из норки – признак безупречного стиля и достатка. Обойдется она своей обладательнице в несколько тысяч рублей. В новой коллекции шуб Luxury Fox есть бюджетные, но и роскошные варианты. Яркие принтованные шубки из овчины привлекают необычным дизайном, невысокой ценой и тепловыми свойствами.





Елена Киташева, заместитель директора по коммерческим вопросам Витебского мехового комбината:

Пальто, полупальто, жакеты женские из различных видов меха – это норка, каракуль. Широко сейчас представлена овчина, которая непосредственно начала выпускаться на новом комбинате. Также мы освоили выпуск мужских дубленок.

Мы рады видеть вас в предпраздничные дни в наших фирменных магазинах. Приятные скидки и подарки удивят вас.









Дизайнерские меховые аксессуары, береты, воротники... Подобрать что-нибудь уникальное в свой зимний гардероб можно в фирменных магазинах Витебского мехового комбината, в «Марко», а также в различных торговых объектах. Узнать свою шубку покупательницам поможет стилизованная лисичка и лэйбл Luxury Fox.

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