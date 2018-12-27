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Замдиректора «Беларуськалия» задержали за взятку

27.12.2018 21:52 — Разное | БДГ  
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МВД рассказало о задержании за взятку в 10 тысяч долларов двух высокопоставленных сотрудников солигорского «Беларуськалия».

На опубликованном Министерством внетренних дел видео видно, что замдиректора компании задерживали прямо на дороге люди в масках. В машине нашелся пакет с долларами. Звука на видео нет и неясно, о чем говорит задержанный.

«Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий». Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию», - сообщает МВД. 

Задержание проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел. Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что активная борьба с коррупцией началась в стране после того, как Александр Лукашенко подписал в 2015 году закон о борьбе с коррупцией. При этом громких коррупционных дел в стране меньше не стало: чего только стоит скандал, который разгорелся недавно в Министерстве здравоохранения. 26 июля во время очередного совещания президент потребовал искоренить коррупцию среди чиновников, однако это явление по-прежнему характерно для всей вертикали власти. Так, недавно был задержан за коррупцию мэр Жодино.

 
 
 
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МВД рассказало о задержании за взятку в 10 тысяч долларов двух высокопоставленных сотрудников солигорского «Беларуськалия».
 
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