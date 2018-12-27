Замдиректора «Беларуськалия» задержали за взятку

МВД рассказало о задержании за взятку в 10 тысяч долларов двух высокопоставленных сотрудников солигорского «Беларуськалия».

На опубликованном Министерством внетренних дел видео видно, что замдиректора компании задерживали прямо на дороге люди в масках. В машине нашелся пакет с долларами. Звука на видео нет и неясно, о чем говорит задержанный.

«Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО «Беларуськалий». Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере 10 тысяч долларов США за решение вопросов, входящих в его компетенцию», - сообщает МВД.

Задержание проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел. Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении вышеуказанных должностных лиц ОАО «Беларуськалий» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в крупном размере).