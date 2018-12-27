Уходит эпоха: Польша отменяет визы «на закупы»

Польша намерена прекратить выдавать так называемые «закупочные» визы.

Виза «на закупы» всегда была одной из самых популярных и легко получаемых для белорусов. Однако «лавочку» прикроют уже совсем скоро: в польском визовом центре рассказали, что выдача виз типа С на закупы будет прекращена уже со 2 января 2019 года.

На данный момент на сайте польского визового центра в качестве целей поездки для оформления документов при подаче на визы значится:

Туризм/ Прочие частные визиты, Транзит.

Деловая поездка/Рабочая поездка.

Культурные, научные или творческие мероприятия.

Посещение близких родственников/ Членов семьи/ Друзей.

Лечение.

Официальные делегации.

Другие цели.

Национальная Виза (Visa-D).