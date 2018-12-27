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Уходит эпоха: Польша отменяет визы «на закупы»

27.12.2018 19:20 — Разное | БДГ  
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Польша намерена прекратить выдавать так называемые «закупочные» визы. 

Виза «на закупы» всегда была одной из самых популярных и легко получаемых для белорусов. Однако «лавочку» прикроют уже совсем скоро: в польском визовом центре рассказали, что выдача виз типа С на закупы будет прекращена уже со 2 января 2019 года.

На данный момент на сайте польского визового центра в качестве целей поездки для оформления документов при подаче на визы значится: 

  • Туризм/ Прочие частные визиты, Транзит.
  • Деловая поездка/Рабочая поездка.
  • Культурные, научные или творческие мероприятия.
  • Посещение близких родственников/ Членов семьи/ Друзей.
  • Лечение.
  • Официальные делегации.
  • Другие цели.
  • Национальная Виза (Visa-D).

Про визы на закупки на сайте информации нет. Как пишет nn.by со ссылкой на польский визовый центр, причины отмены выдачи этой популярной у белорусов визы неизвестны. Ранее эту визу часто получали жители приграничных с Польшей районов, ее выдавали на два-три года и ее можно было использовать как простой туристический шенген.

 
 
 
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Польша намерена прекратить выдавать так называемые «закупочные» визы. 
 
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