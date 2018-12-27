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Уходит эпоха: Польша отменяет визы «на закупы»
Польша намерена прекратить выдавать так называемые «закупочные» визы.
Виза «на закупы» всегда была одной из самых популярных и легко получаемых для белорусов. Однако «лавочку» прикроют уже совсем скоро: в польском визовом центре рассказали, что выдача виз типа С на закупы будет прекращена уже со 2 января 2019 года.
На данный момент на сайте польского визового центра в качестве целей поездки для оформления документов при подаче на визы значится:
Про визы на закупки на сайте информации нет. Как пишет
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Польша намерена прекратить выдавать так называемые «закупочные» визы.
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