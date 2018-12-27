Топ взяток: что чиновники брали в уходящем 2018 году

Он с лёгкостью принимает духи, коньяк, рыбу, мелкие купюры и монеты. Дело доходит даже до скидок на окна ПВХ.





Еврорадио собрало лучшие примеры белорусских взяток в 2018 году. От таких новостей складывается ощущение, что чиновникам и руководителям госпредприятий вообще не платят зарплату. Как будто они существуют в реальности того анекдота: "Должность мы тебе дали, а дальше крутись как хочешь".собрало лучшие примеры белорусских взяток в 2018 году.





Мороженое, пельмени и масло





Один из руководителей районной администрации, который возглавлял территориальную антикоррупционную комиссию, каждую неделю бесплатно получал продукты из магазина:





"Как будто живёт в голодные времена дефицита. Обычные рыба, курица, масло, пельмени и даже мороженое — это набор еженедельного пайка чиновника, — возмущался недавно председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик. — Причём заказы на товары поступали не только от самого чиновника, но и от его жены и от других родственников".





Скидка на окна ПВХ за победу в тендере





Директора госпредприятия "Барановичи коммунтеплосеть" Виталия Кадышина обвиняли в том, что он взял взятку окнами ПВХ. Точнее, он получил скидку на них, заплатив всего 300 рублей — треть от реальной стоимости. Окна ему установили за признание одной из фирм победительницей в тендере.





Начальник Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира брал взятки рыбой

Жадность чиновников не имеет логического объяснения. Так, например, начальник Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира Владимир Логимахов дважды получал взятки рыбой! Видимо, хотел и рыбку съесть, и в пруд не лезть. А рыбу он получал за то, что не привлёк к административной ответственности рыбаков, которые незаконно ловили в зоне Полесского радиационно-экологического заповедника. Надеемся, от радиоактивной рыбы никто не пострадал.





За коньяк, духи, блокнот и ручку





Бывшего начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Леонида Лемеша обвиняли в том, что он получал сувенирные наборы, в которых был коньяк, духи, календарь, блокнот и ручка. Деньгами и другими ценностями в сумме он обогатился на 890 рублей.





Всё это он получал за выдачу разрешений частным компаниям на проезд грузового транспорта. По версии обвинения, он покушался на получение ещё 50 долларов взятки, но успел. В результате Лемеша приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы.







