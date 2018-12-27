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Подробности нападения актера Марата Башарова на жену
Убегала с ребенком, настиг в лифте и избил: источник рассказал подробности нападения Башарова на жену.
В больнице, куда доставили избитую супругу Марата Башарова, рассказали, что женщина пыталась убежать от мужа с ребенком на руках, однако артист настиг ее в лифте и сломал нос, пишет
Утром в четверг, 27 декабря, стало известно о серьезной ссоре в семье российского артиста Марата Башарова. Актер и телеведущий поругался с женой Елизаветой Шевырковой и в очередной раз поднял на нее руку, сообщили СМИ.
Источник "Федерального агентства новостей" в медучреждении, куда была доставлена женщина, рассказал, что потасовка произошла минувшей ночью.
Марат Башаров, по словам источника, напал на Шевыркову в лифте дома в жилом комплексе "Татьянин парк", когда та пыталась убежать от рассвирепевшего мужа вместе с ребенком.
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Убегала с ребенком, настиг в лифте и избил: источник рассказал подробности нападения Башарова на жену.
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