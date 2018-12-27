Подробности нападения актера Марата Башарова на жену









nation-news.ru . В больнице, куда доставили избитую супругу Марата Башарова, рассказали, что женщина пыталась убежать от мужа с ребенком на руках, однако артист настиг ее в лифте и сломал нос, пишет





Утром в четверг, 27 декабря, стало известно о серьезной ссоре в семье российского артиста Марата Башарова. Актер и телеведущий поругался с женой Елизаветой Шевырковой и в очередной раз поднял на нее руку, сообщили СМИ.





Источник "Федерального агентства новостей" в медучреждении, куда была доставлена женщина, рассказал, что потасовка произошла минувшей ночью.





Марат Башаров, по словам источника, напал на Шевыркову в лифте дома в жилом комплексе "Татьянин парк", когда та пыталась убежать от рассвирепевшего мужа вместе с ребенком.



