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Подробности нападения актера Марата Башарова на жену

27.12.2018 22:50 — Разное | Партизан  
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Убегала с ребенком, настиг в лифте и избил: источник рассказал подробности нападения Башарова на жену.



В больнице, куда доставили избитую супругу Марата Башарова, рассказали, что женщина пыталась убежать от мужа с ребенком на руках, однако артист настиг ее в лифте и сломал нос, пишет nation-news.ru

Утром в четверг, 27 декабря, стало известно о серьезной ссоре в семье российского артиста Марата Башарова. Актер и телеведущий поругался с женой Елизаветой Шевырковой и в очередной раз поднял на нее руку, сообщили СМИ. 

Источник "Федерального агентства новостей" в медучреждении, куда была доставлена женщина, рассказал, что потасовка произошла минувшей ночью. 

Марат Башаров, по словам источника, напал на Шевыркову в лифте дома в жилом комплексе "Татьянин парк", когда та пыталась убежать от рассвирепевшего мужа вместе с ребенком.


 
Теги: Новости
 
 
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Убегала с ребенком, настиг в лифте и избил: источник рассказал подробности нападения Башарова на жену.
 
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