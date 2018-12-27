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В Пинске определили наказание директору школы за нанесенные ученикам побои

27.12.2018 22:15 — Разное | Партизан  
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27 декабря пинский суд огласил, какое наказание понесет директор средней школы № 18 Федор Радион, обвинявшийся в умышленном причинении телесных повреждений.

Об этом сообщила Tut.by пинчанка Екатерина Тихончук, которая проходила по делу как потерпевшая.


Суд признал директора виновным и назначил 15 базовых величин штрафа — 367,5 рублей.


Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


 Напомним, в сентябре во дворе школы № 18 Пинска возник конфликт между директором Федором Радионом и двумя мальчиками — сыном Екатерины Мишей и Денисом Жуком. Ученики на скейте и самокате катались на крыльце учебного заведения. Сотрудники школы пытались их прогнать, те попросили позвать директора. Версии о том, что было дальше, расходятся. Родные ребят уверяли: директор вышел, схватил их сыновей, «как нашкодивших котят», и столкнул головами. Близкие руководителя называли столкновение случайным.


Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Тогда милиция направила материалы административного дела в суд.


Федору Радиону вменялось в вину то, что 11 сентября, находясь в приемной 2-го этажа школы № 18, он рукой хватал за правую руку Тихончук Екатерину и умышленно причинил ей телесные повреждения в виде кровоподтеков на наружной поверхности правого плеча и предплечья. Кроме того он рукой схватил за шею старшего сына Екатерины Андрея и причинил телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой и левой поверхности шеи.



 
 
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27 декабря пинский суд огласил, какое наказание понесет директор средней школы № 18 Федор Радион, обвинявшийся в умышленном причинении телесных повреждений.
 
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