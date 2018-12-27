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В Пинске определили наказание директору школы за нанесенные ученикам побои
27 декабря пинский суд огласил, какое наказание понесет директор средней школы № 18 Федор Радион, обвинявшийся в умышленном причинении телесных повреждений.
Об этом
Суд признал директора виновным и назначил 15 базовых величин штрафа — 367,5 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в сентябре во дворе школы № 18 Пинска возник конфликт между директором Федором Радионом и двумя мальчиками — сыном Екатерины Мишей и Денисом Жуком. Ученики на скейте и самокате катались на крыльце учебного заведения. Сотрудники школы пытались их прогнать, те попросили позвать директора.
Следственный комитет провел проверку, но состава уголовного преступления не нашел. Тогда милиция направила материалы административного дела в суд.
Федору Радиону вменялось в вину то, что 11 сентября, находясь в приемной 2-го этажа школы № 18, он рукой хватал за правую руку Тихончук Екатерину и умышленно причинил ей телесные повреждения в виде кровоподтеков на наружной поверхности правого плеча и предплечья. Кроме того он рукой схватил за шею старшего сына Екатерины Андрея и причинил телесные повреждения в виде кровоподтеков на правой и левой поверхности шеи.
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27 декабря пинский суд огласил, какое наказание понесет директор средней школы № 18 Федор Радион, обвинявшийся в умышленном причинении телесных повреждений.
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